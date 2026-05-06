Los aparcamientos del Mercado Grande y El Rastro de Ávila ofrecerán recarga gratuita del 11 al 17 de mayo

ÁVILA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila y Telpark ponen en marcha una iniciativa conjunta para impulsar el uso del vehículo eléctrico que permitirá la recarga gratuita en los aparcamientos del Mercado Grande y El Rastro entre el 11 y el 17 de mayo.

La inciativa, puesta en marcha por el Consisotorio junto a Telpark, marca comercial del Grupo Empark/Dornier y entidad concesionaria de la gestión de la ORA y estos aparcamientos subterráneos, permitirá que los conductores puedan utilizar sin coste 13 puntos de recarga semi rápida de hasta 22 kW y cuatro puntos de carga rápida de hasta 120 kW.

La medida busca facilitar el acceso a la red urbana de carga existente y favorecer que más ciudadanos incorporen la recarga pública a su día a día, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Para acceder al servicio será necesario realizar la recarga a través de la app Telpark, que permite localizar los puntos disponibles en tiempo real y gestionar el proceso de forma digital y sencilla.

Esta actuación se enmarca en el compromiso compartido de ambas entidades por avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, reduciendo emisiones y apoyando la transición energética desde soluciones concretas y accesibles para el ciudadano, han señalado las mismas fuentes.

Telpark gestiona en la capital abulense más de 400 plazas en dos aparcamientos subterráneos -Mercado Grande y Rastro- y su aplicación supera los 6,2 millones de usuarios, mientras que la red pone a disposición de los conductores más de 1.500 puntos de recarga eléctrica.