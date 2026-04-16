Aparicio anima a las empresas a "reinventarse" y "readaptar" sus productos para defensa ante una oportunidad "única"

El coronel Luis Carlos Frago Pérez, de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Materiales del Ministerio de Defensa, en la jornada organizada por CEOE Valladolid sobre contratación en el ámbito de la defensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha animado a las empresas a "reinventarse" y "readaptar" sus productos para poder trabajar en el ámbito militar y de la defensa no sólo con el Ministerio sino también con otros organismos internacionales y multilaterales ante lo que considera una "oportunidad única" de colaborar con ellos.

Aparicio se ha expresado así en el marco de una jornada sobre oportunidades de contratación con el Ministerio de Defensa, la OTAN y la Unión Europea organizada por CEOE Valladolid, a la que han asistido también el presidente de la patronal vallisoletana, Carlos Magdaleno; el coronel Luis Carlos Frago Pérez, de la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa; y el director del Instituto de Competitividad Empresarial (ICECYL), Augusto Cobos.

En este marco, Santiago Aparicio ha destacado que en el sector militar y de defensa puede suponer un "nicho" tanto para empresarios como para clientes que pueden encontrar en ellos nuevos proveedores y ha animado a "perder el miedo" y entrar en la clasificación que tiene el Ministerio de Defensa para poder trabajar en este ámbito.

El presidente de CEOE CyL, quien ha apuntado la oportunidad de la jornada, se ha referido a las palabras del colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, Juan Carlos de Margarida, en referencia a la necesidad de "reinventar" la economía de Castilla y León y ha asegurado que los empresarios se están "reinventando constantemente" ante la necesidad de avanzar y poder estar al día en todo lo que hacen, fabrican y los servicios que prestan.

Sin embargo, ha reconocido que se está en un momento y una situación "complicada" en la que las guerras y la cantidad "de temas que ahí" sí que hacen que se tengan que "reinventar" y ha explicado que en el ámbito de la defensa hay proyectos muy destacados.

Así, ha incidido en la importancia de que cualquier empresa, "haga lo que haga, fabrique lo que fabrique" o preste los servicios que sean, se ponga a pensar cómo puede utilizar lo que está haciendo o readaptar su producto par otros modelos, necesidades o materiales que pueda precisar el Ministerio, algo que le han trasladado desde la Comisión de Defensa de CEOE y como ejemplo de ello ha puesto un "muñeco" con un software que se ha "transformado" y se ha "reempleado" para hacer drones.

Así, considera que en Castilla y León, donde hay muchas empresas, hay que pensar cómo poder "reinventar" sus productos y si puede servir para facilitar otra serie de productos que sirvan para el ámbito militar.

"Lo debemos de analizar con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, pero sin descanso, porque tenemos una oportunidad única ahora mismo de poder colaborar con organismos multilaterales, de poder trabajar con esos organismos multilaterales, y también para poder trabajar y para poder colaborar con el Ministerio de Defensa", ha insistido.

CAMBIOS GLOBALES

Por su parte, el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha incidido en que, con los cambios que se han producido en el mundo y en la seguridad de los ciudadanos en el ámbito global, el ejército necesita comprar equipos, accesorios y tecnología nueva y cree un acierto que cuente con los empresarios para que sean sus proveedores.

En la jornada ha intervenido el coronel Luis Carlos Frago, quien ha detallado los organismos y procesos que hacen falta para que las empresas, especialmente las pequeñas y autónomos, puedan acceder al "ecosistema" de defensa.

A este respecto, ha explicado que el Ministerio trabaja a muchos niveles, tanto institucionales como comerciales y sobre todo de apoyo financiero y ha recordado que el Plan Industrial Tecnológico de Seguridad y Defensa de 2026 contempla inversiones de 33.000 millones.

Frago ha asegurado que la inversión en seguridad y defensa en el ámbito europeo crece a un nivel exponencial, con un aumento de los últimos años de más del 60 por ciento y ha augurado que irá a más, por lo que España "no se puede quedar atrás".

Además, ha afirmado que el Ministerio de Defensa está comprometido tanto con la OTAN como con la Unión Europea pero piensa también en el mantenimiento del tejido empresarial y en tener una autonomía estratégica. "Que permita no solo ser resilientes, sino también defendernos y aportar España como tal a la defensa de nuestro mundo, pues todas esas necesidades que nos están planteando", ha añadido.

En este contexto, ha señalado que se están desplegando importantes iniciativas tanto por parte de la OTAN como de la Unión Europea y hay una posibilidad de acceder a financiación "inmensa", para lo que el Ministerio pretende aportar no sólo sus conocimiento sino la capacidad que tenga para ayudar a los empresarios a que salgan adelante, opten a esos proyectos y se planteen incluso una reestructuración de producción.

MÚLTIPLES SECTORES

En esta línea, el coronel Frago ha asegurado que una gran amplitud de sectores pueden participar como el aeronáutico, que es "muy tractor en España, el de ciberseguridad, el espacial hasta el de la automoción, sus repuestos y el suministro de piezas para pasar a modelos más limpios, algo que también se hace en defensa.

Sin embargo, ha destacado especialmente como sector en el que hay que trabajar a "medio-largo" plazo el de la tecnología para no quedar "atrás" con respecto a otros países del entorno de España que invierten en esta materia, al que ha añadido otros como el de las comunicaciones satelitales y las de carácter seguro. "La semilla está fundamentalmente en las pequeñas empresas y luego, por supuesto, en el talento", ha añadido el coronel, que ha abogado por retenerlo.

APOYO DE LA JUNTA

En la jornada también ha participado el presidente de ICECYL, Augusto Cobos, quien ha recordado que la Junta creó una mesa de la seguridad y la defensa en la que están empresas, clústeres, centros tecnológicos y universidades para ayudar al sector empresarial a aprovechar el potencial de crecimiento que ofrece el sector de la defensa y poner en valor toda la calidad de la tecnología y de la innovación que se hace en la Comunidad.

Cobos ha explicado que el Ejecutivo autonómico trabaja en varias líneas, la primera de ellas el apoyo a la financiación con varios recursos como la participación en la inversión en proyectos de pymes en el sector de la defensa, algo que se estima movilizará en los próximos años 200 millones.

Además, se han articulado ayudas a fondo perdido destinadas a la acreditación de empresas para trabajar con organismos de defensa, ayudas para el desarrollo de proyectos de I+D ante las exigencias de digitalización y ciberseguridad que se exige, entre otras líneas de actuación.

Además, se llevan a cabo trabajos de promoción internacional de las empresas en este ámbito con ayudas y con la participación en ferias con expositor institucional de la Junta con un espacio gratuito, algo que se empezará a hacer a finales de este año.

Finalmente, otra de las líneas de apoyo que considera fundamental es la captación de inversiones pero sobre todo con el programa de empresas tractoras, para que los grandes proyectos que lleguen conozcan el tejido que hay en Castilla y León que puedan ser proveedoras en lugar de buscarlos en otros sitios.