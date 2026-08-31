Aparicio asistirá en Ceuta a la reunión de órganos de CEOE y llama a participar en las concentraciones convocadas

Archivo - El presidente de la CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, participará el próximo 9 de septiembre en Ceuta en la reunión de los órganos de Gobierno de CEOE, que estará presidida por Antonio Garamendi, y que contará con la presencia de los vicepresidentes de CEOE y los principales responsables territoriales de la organización.

La celebración de esta reunión en Ceuta representa el compromiso de la organización empresarial con la ciudad autónoma, sus ciudadanos, sus empresas, autónomos, trabajadores e instituciones ante la situación generada por los graves acontecimientos registrados a finales de julio.

CEOE trasladará así su respaldo y cercanía a la sociedad ceutí y abordará, entre otras cuestiones, la situación de seguridad y logística de la ciudad, así como las medidas necesarias para proteger su tejido económico y social.

En este sentido, CEOE considera prioritario garantizar la seguridad, la normalidad en el funcionamiento de la ciudad y las condiciones necesarias para que empresas y trabajadores puedan desarrollar su actividad con normalidad.

La organización empresarial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, también ha expresado su respaldo a las concentraciones convocadas en toda España el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como muestra de solidaridad con el pueblo ceutí.

CEOE Castilla y León se suma a este llamamiento y anima a empresas, empresarios, autónomos, trabajadores y ciudadanos a participar en las concentraciones convocadas en Castilla y León, como expresión de unidad, solidaridad y defensa de la seguridad, la convivencia y la normalidad institucional y económica.

La organización recuerda que las empresas desempeñan un papel esencial en la creación de empleo, el desarrollo económico y la cohesión social, y considera necesario que, ante situaciones como la que atraviesa Ceuta, exista una respuesta basada en la unidad, la firmeza y la responsabilidad institucional.

El llamamiento de CEOE se produce ante una situación que, según recoge la Confederación, está generando preocupación e indignación y se está prolongando en el tiempo. La organización empresarial reclama recuperar plenamente la confianza, reforzar la seguridad y garantizar el funcionamiento ordinario de la ciudad, para que la actividad económica y social pueda desarrollarse con la normalidad propia de un Estado de Derecho.