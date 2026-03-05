Aparicio pide al Gobierno "retomar vía diplomática" con EEUU: "Hay que pensar lo que puede dañar esta situación al país"

Aparicio (2 d), antes de participar en una jornada en Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio Jiménez, ha pedido al Gobierno de España que retome "la vía diplomática" con Estados Unidos y "empezar a dialogar" para reclamar al Ejecutivo que piense en lo que puede "dañar al país la situación que se avecina".

Estas declaraciones, recogidas por Europa Press, se han producido al día siguiente de la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que mostraba la postura antibelicista de España en el conflicto que sacude Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las posteriores amenazas del presidente americano Donald Trump sobre romper las relaciones comerciales con España.

Aparicio ha realizado estas declaraciones en Salamanca, en el marco de la jornada 'Absentismo: Soluciones a un problema estructural', organizada por CEOE Castilla y León y Adecco, con la colaboración de Ceoe Cepyme Salamanca.

"Es que EEUU es un socio estratégico y hay que tenerlo como tal. Un país que te está comprando por un valor de más de 35.000 millones de euros hay que recuperar inmediatamente esa vía de diálogo y consenso para que no nos afecte más de lo que nos está afectando la situación" ha declarado Aparicio en su comparecencia ante los medios.

Aparicio ha advertido de que la "incertidumbre" que genera esta situación hace que los empresarios no sepan "por donde tirar" y les obliga a quedarse "parados hasta ver cómo se resuelven las cosas".