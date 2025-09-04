Aportación de 150.000 euros para la reconstrucción de la cúpula de la Iglesia de la Vera Cruz

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una aportación de 150.000 euros destinada a la concesión directa de una subvención a la cofradía penitencial de la Santa Vera Cruz, de Valladolid, para financiar las obras de reconstrucción de la cúpula y la subsanación de los daños interiores ocasionados por el colapso de 2024 en la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.

En 2023 comenzaron las obras de rehabilitación y restauración de la iglesia de la Santa Vera Cruz de Valladolid. El 25 de junio de 2024, la cúpula del templo colapsó, provocando daños en el interior de la iglesia. Como consecuencia del derrumbe tuvo lugar el cierre temporal de la iglesia y el inicio de las obras de reconstrucción de las partes dañadas, detalla la Junta a través de un comunicado.

A través de la Dirección General de Vivienda Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, se contempla la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la rehabilitación y restauración de edificios y espacios urbanos que formen parte del patrimonio arquitectónico en interés de la Comunidad.