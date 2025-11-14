Apoyo "histórico" al autónomo y 17.000 empleos en el ámbito local con 478 millones en Industria en 2026

La consejera de Industria, Leticia García, durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo consigna para 2026 un presupuesto de 478 millones, un 5,1 por ciento más respecto del ejercicio anterior, de los cuales 48 irán destinados a paliar las cargas tributarias de los autónomos, que reciben así un "apoyo histórico", al tiempo que se contempla un importante esfuerzo que se traducirá en creación de cerca de 17.000 empleos a través de las entidades locales y sociales.

Así lo ha destacado esta tarde la titular del ramo, Leticia García, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, donde ha desgranado la principales líneas de sus cuentas para el próximo ejercicio y que, en sus propias palabras, se caracterizan por un carácter "marcadamente social que se configura como el más ambicioso de la historia, con el objetivo de seguir dando pasos para traducir el buen momento económico de Castilla y León en bienestar, oportunidades y desarrollo profesional para todas las personas y territorios de la Comunidad".

La consejera, en una intervención recogida por Europa Press, ha resumido que "el objetivo final es que cada persona que quiera trabajar o emprender pueda hacerlo con garantías, y que todas las empresas puedan contar con el capital humano que necesitan para crecer y ser competitivas", para lo cual se habilitan políticas centradas en tres ejes fundamentales: el fomento del empleo, el apoyo al autoempleo y el emprendimiento, así como la modernización del tejido empresarial.

El colectivo de autónomos ocupa un lugar preeminente en este presupuesto que realiza un "esfuerzo histórico" en favor del sector, con 48 millones para paliar las cargas tributarias soportadas, fomentar el emprendimiento y contribuir al mantenimiento y desarrollo de su actividad, sin olvidar que Castilla y León es la tercera CCAA con mayor número de autónomos por cada 1.000 habitantes en edad de trabajar. "El apoyo a los autónomos es, además de un objetivo prioritario para la Junta, una medida necesaria para paliar el incremento de costes y cargas administrativas derivadas de la normativa estatal", ha subrayado García.

Para compensar esa carga se crea el Bono Cuota Autónomos, con una ayuda 30 millones, directa a fondo perdido, que permitirá apoyar a todos los autónomos que tienen la condición de persona física y representan en torno a 100.000 en Castilla y León, además de reforzar la Tarifa Cero Segunda Oportunidad, que, con una dotación inicial de 1,6 millones, permitirá devolver la cuota que hayan abonado al Estado durante los primeros 18 meses de alta en la Seguridad Social.

El apoyo a este colectivo incluye la continuidad del programa de fomento del relevo generacional que se puso en marcha este verano: Relevacyl, con 3,2 millones para evitar el cierre por jubilación de aquellos negocios viables, fomentando su traspaso a otro emprendedor que opte por el autoempleo.

Paralelamente, desde el Servicio Público de Empleo se mantiene la apuesta por el impulso al emprendimiento, con los incrementos presupuestarios y el refuerzo de los incentivos que se aplicaron este año en los programas de Fomento del Autoempleo, Autoempleo Jóvenes Egresados, y emprendimiento en los municipios de Transición Justa de León y Palencia, así como la línea de apoyo a la contratación del primer trabajador. Estos programas, suponen en su conjunto una inversión de 10 millones de euros.

ECONOMÍA SOCIAL

El proyecto de presupuestos mantiene también un firme compromiso con la economía social, con 38 millones para apoyar unos 7.000 empleos destinados, fundamentalmente, a personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión, y que se suman a los casi 10.000 que se impulsan a través de los programas de empleo local y entidades sin ánimo de lucro, lo que se traduce en una inversión superior a los 140 millones para mantener y crear 17.000 puestos de trabajo durante 2026.

El objetivo de las nuevas cuentas es mantener la situación de bonanza económica por la que, según García, atraviesa la Comunidad, destinando casi 60 millones a programas de empleo local, 6,5 a los de fomento del empleo con las entidades sin ánimo lucro y cerca de 40 a programas mixtos de empleo y formación.

Dentro del eje de fomento del empleo, la propuesta recoge cerca de 21 millones para favorecer la estabilidad y el empleo de calidad, apoyando las contrataciones indefinidas, la transformación de contratos temporales en indefinidos, la ampliación de contratos a jornada completa y los contratos destinados a favorecer la conciliación, mientras que el eje de la formación, dotado con 152 millones de euros, se concibe como fórmula de mejora de la empleabilidad en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional.

Se destinarán así más de 81 millones a la cualificación de trabajadores desempleados, 27 millones para la práctica profesional real, más de 31 millones a formación de ocupados y 40 van a programas mixtos de formación y empleo que permiten la práctica laboral y la cualificación para el ejercicio de profesiones que tienen una amplia demanda tanto en el mercado laboral por cuenta ajena como a través del autoempleo.

TRANSFORMAR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Otro de los objetivos es avanzar en la transformación del Servicio Público de Empleo como punto de encuentro entre la oferta y la demanda laboral, con cerca 18 millones. Se contempla la progresiva implantación de un sistema inteligente de intermediación y orientación laboral basado en tecnologías inteligentes para mejorar el ajuste entre ofertas y demandas de empleo, nuevos servicios a través de la Oficina Virtual con un apartado específico para empresas, la consolidación de nuevos formatos de intermediación laboral como las entrevistas de trabajo exprés, y una estrecha colaboración con otras entidades y colectivos.

En ese marco, se desarrollará un nuevo programa de captación de talento que garantice la intermediación laboral entre profesionales muy cualificados y empresas que buscan este tipo de perfiles. En colaboración con las universidades públicas, seguirán desarrollándose también los programas que se han puesto en marcha este año para impulsar el empleo y el emprendimiento de los jóvenes que han finalizado su etapa formativa, en el ámbito universitario y la FP.

El comercio local, por su parte, será apoyado con ayudas por importe de 21 millones, fundamentalmente para modernización y digitalización, incluyendo las líneas de ayuda para la implantación de programas informáticos como el de facturación verificada (VeriFactu).

Los incentivos al consumo de proximidad, el apoyo a los mercados de abastos, y los programas de promoción y reactivación comercial constituyen, junto al Cheque Comercio Rural, líneas estratégicas de apoyo al comercio de proximidad en estos presupuestos que, mantienen las partidas para el apoyo y la promoción del sector artesano y de la moda.

También se prestará atención especial al desarrollo tecnológico de las pymes industriales, a través de siete programas territoriales de fomento en vigor para activar el potencial económico de las zonas con menor desarrollo industrial, atraer inversión, crear empleo y promover la diversificación económica.

Además, la Consejería destina 32,5 millones, un 30% más que en 2025, para mejorar la seguridad, salud laboral y relaciones laborales de trabajadores y empresas, mientras que en el ámbito de la prevención se consignan más de 13,7 millones en ayudas.

Por su parte, los programas de relaciones laborales cuentan con una partida de 8,6 millones de euros, destacando las ayudas para el mantenimiento del empleo, y para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Asimismo, se dota de crédito suficiente la participación institucional de los miembros del Diálogo Social, con 3,9 millones de euros.