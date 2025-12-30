Aprobada la aportación de 6 millones de euros para recuperar la vía rural 'Senda del Lobo' en Zamora

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno De la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la concesión de una aportación dineraria de 6.000.000 euros a Somacyl en el marco del Plan Socioeconómico de La Raya con el objetivo de poner en valor el recurso turístico de la 'Senda del Lobo', en la provincia de Zamora, mejorar la movilidad y reforzar la conexión entre municipios.

La aportación financiará la recuperación de la vía rural denominada Senda del Lobo, comprendida entre las vías ZA-P 2640 y la ZA-P 1606, con el objetivo de poner en valor este recurso turístico, mejorar la movilidad y reforzar la conexión entre municipios de la provincia de Zamora, dentro del marco del Plan Socioeconómico de La Raya.

Somacyl ejecutará las obras de recuperación, contribuyendo a la conservación del entorno natural y al desarrollo de proyectos turísticos y de cooperación transfronteriza con Portugal, conforme a su objeto social y al Plan estratégico de infraestructuras de la Junta.