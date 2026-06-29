Aprobada en Consejo de Gobierno extraordinario la nueva estructura de las consejerías de la Junta

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta ha aprobado este lunes la nueva estructura orgánica que ordena los departamentos de las vicepresidencias y consejerías del Ejecutivo autonómico.

En la Consejería de la Presidencia, en la estructura del Presidente, permanecen como centros directivos su Gabinete, la Dirección de Análisis y Planificación, y la Dirección de Comunicación y como novedad, se encuadran en la estructura orgánica los centros directivos dependientes funcionalmente de la Vicepresidencia Segunda.

Así, se creac la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, y del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, así como la adscripción de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, y de la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

La Estructura Orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda abarca la Secretaría General, la Viceconsejería de Economía y Competitividad, la Intervención General de la Administración de la Comunidad, la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y la Dirección General de Política Económica y Competitividad.

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio incluye como novedad incluye aa Dirección de Universidades e Investigación, que acometerá las actuaciones en materia de desarrollo, ordenación, programación y ejecución de las competencias universitarias y las competencias de investigación científica y técnica y de desarrollo e innovación tecnológica.

Además, se le encomienda la elaboración, seguimiento y la evaluación del modelo de financiación de las universidades además de incluir la competencia del Diálogo Social con los representantes sindicales y empresariales de la Comunidad.

Por su parte, la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, adscrita a la Vicepresidencia Primera,integra las competencias en materia de desregulación administrativa, familia, juventud y ayudas sociales.

Para ello, la Consejería se estructura en una Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales, una Secretaría General, cuatro Direcciones Generales -Desregulación, Familia, Ayudas Sociales y Juventud- y un Comisionado para las Adicciones, con rango de Dirección General.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía se estructura en una Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía; Secretaría General; Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal; Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales; Dirección General de Infraestructuras y Economía Circular, y Dirección General de Energía y Minas.

Son propias de este área las competencias em gestión de montes, aprovechamientos y usos forestales, y vías pecuarias; las ayudas públicas a las explotaciones forestales, al asesoramiento forestal y a la industria forestal no alimentaria de primera transformación; las infraestructuras de desarrollo rural forestal; sanidad forestal y el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, entre otras.

En la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial como novedad incluye la creación de una Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial, con el objetivo de coordinar el desarrollo y seguimiento de la política de gobierno de la inteligencia artificial en el ámbito de la Administración de la Comunidad.

La estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental se asume las competencis en las materias agrarias, agroalimentarias y medioambientales. Como novedad se incorpora a este departamento del Gobierno regional el conjunto de competencias en materia de caza y pesca, flora y fauna, prevención y evaluación ambiental, así como las relativas a educación, información y concienciación ambiental. Asimismo, el ITACyL queda adscrito a esta consejería.

Por su parte, la nueva Consejería de Sanidad asume las competencias de la antigua Consejería y suma las áreas de atención y servicios sociales para personas mayores, personas con discapacidad y atención a la dependencia y como novedad se han aprobado dos viceconsejerías: la de Sanidad y la de Bienestar Social, que gestionarán respectivamente la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales.

Asimismo, la dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización se divide en dos nuevos centros directivos: la Dirección General de Asistencia Sanitaria y la Dirección General de Cuidados y Humanización y se crea la Dirección General de Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias.

La nueva estructura incorpora también la Dirección General de Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria, que asumirá funciones relacionadas con la calidad asistencial, la seguridad del paciente, la evaluación de resultados y la inspección sanitaria.

La Consejería de Educación consta de siete órganos directivos centrales: una secretaría y seis direcciones generales y la mayor novedad radica en la creación de una Dirección General de Bienestar Educativo, que asume funciones que anteriormente tenía atribuidas la Dirección General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa y la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado.

Asimismo, Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos pasa a denominarse Dirección General de Profesionales de la Educación, y mantiene prácticamente idénticas competencias que en la etapa anterior.

Por otro lado, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte mantiene los distintos órganos directivos hasta ahora existentes, así como también la Viceconsejería de Acción Cultural. Esta Consejería está vinculada la Fundación Siglo, para el Turismo y las Artes de Castilla y León.