Aprobada la construcción de once balsas de abastecimiento ganadero en zonas afectadas por los incendios de 2025

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental publica hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el Plan de Obras para la construcción de once balsas destinadas al abastecimiento de agua para la ganadería extensiva en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

La aprobación y publicación de este Plan constituye el trámite previo necesario para la posterior redacción de los proyectos y ejecución de estas infraestructuras hidráulicas, cuya inversión prevista asciende a dos millones de euros, señala la Junta en un comunicado.

Las once balsas previstas se distribuirán en cinco provincias de la Comunidad: cuatro se ubicarán en León y otras cuatro en Zamora, mientras que Ávila, Palencia y Salamanca contarán con una balsa cada una.

La ejecución de las actuaciones está prevista a lo largo del año 2027, con el objetivo de que la totalidad de las infraestructuras se encuentren finalizadas antes de concluir dicho ejercicio.

Los municipios incluidos en el Plan han sido seleccionados entre aquellos que, tras verse afectados por los incendios forestales, manifestaron su interés en disponer de este tipo de infraestructuras y cumplían las condiciones técnicas y territoriales necesarias para su implantación.

Las nuevas balsas permitirán garantizar el suministro de agua a las explotaciones ganaderas extensivas, una actividad estratégica para el mantenimiento del medio rural y para la conservación del territorio.

Asimismo, estas infraestructuras constituirán reservas estratégicas de agua que podrán servir de apoyo a las labores de extinción en caso de producirse nuevos incendios forestales.