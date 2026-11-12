Aprobada las convocatorias para la Cabalgata de Reyes, Villancicos y Concurso de Belenes de Segovia

SEGOVIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno municipal de Segovia ha aprobado tres convocatorias que forman parte de la próxima programación navideña: la Cabalgata de Reyes, la Muestra de Villancicos y el Concurso de Belenes, con fechas para la inscripción de los ciudadanos que deseen participar.

Según ha expresado el alcalde, José Mazarías, el consistorio busca "implicar activamente a los vecinos, asociaciones, centros educativos, comercios y colectivos de la ciudad", para permitir que la ciudadanía se convierta en "la auténtica protagonista de las celebraciones".

En lo que respecta al desfile mágico de principios de año, la Junta de Gobierno Local ha establecido que la convocatoria se abrirá a un total de 240 personas, que formarán el cortejo que acompañará a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente por el centro histórico de la localidad.

Podrán formar parte de esta comitiva todas aquellas personas que tengan una edad a partir de los ocho años y una estatura mínima de 140 centímetros, especificándose que los menores de 14 años deberán marchar obligatoriamente acompañados por un adulto que también tendrá que inscribirse previamente como figurante.

El periodo habilitado para tramitar las solicitudes se abrirá de forma inminente el próximo lunes 16 de noviembre a las 10.00 horas y concluirá de manera improrrogable el día 19 a la misma hora.

Los interesados han de cumplimentar la hoja de inscripción disponible en el portal municipal y remitirla por correo electrónico, contemplando un límite de cinco solicitantes por cada envío.

La selección se ha fijado por riguroso orden de llegada hasta completar el cupo de plazas, complementándose con una lista de 75 suplentes destinada a cubrir posibles incidencias, cuyas listas definitivas se harán públicas el 3 de diciembre antes de iniciar las pruebas de vestuario, señala el Consistorio en un comunicado.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha impulsado la celebración de la Muestra de Villancicos Ciudad de Segovia, prevista para el próximo 17 de diciembre en el marco de la iglesia de San Frutos. Esta iniciativa ha sido concebida específicamente para coros no profesionales del municipio, estableciendo un límite de hasta diez agrupaciones participantes además del propio coro de la parroquia anfitriona.

Cada uno de los coros seleccionados interpretará un repertorio de dos piezas, ya sean de carácter tradicional o de nueva creación, recibiendo como contraprestación una gratificación económica de 150 euros en reconocimiento a su labor artística.

Las gestiones de inscripción para este evento se desarrollarán entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre a través de la Sede Electrónica municipal, resolviéndose también por orden de registro para dar a conocer los nombres elegidos el 4 de diciembre.

Finalmente, las bases aprobadas recogen la convocatoria del Concurso de Belenes, cuyo plazo de inscripción coincidirá con el de la muestra musical entre el 17 de noviembre y el primero de diciembre. Podrán concurrir a este certamen todos aquellos centros educativos, asociaciones vecinales, establecimientos comerciales e instituciones públicas o privadas que decidan instalar un nacimiento dentro del término municipal.

Con el propósito de premiar el esfuerzo artesanal y artístico, cada una de las categorías establecidas contará con una dotación económica de 300 euros.

Para dilucidar los ganadores, un jurado especializado valorará elementos determinantes como la originalidad, la calidad técnica de las figuras, el diseño general del conjunto, el juego de perspectivas, la iluminación empleada, el uso de materiales naturales y la capacidad de innovación.

La tramitación deberá formalizarse igualmente por vía telemática en el registro electrónico del Ayuntamiento, mientras que la relación oficial de belenes participantes se difundirá a principios de diciembre.