Aprobada inversión de 3,2 millones para proyectos de turismo sostenible, incluido el Pozo María de Villablino

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la concesión de una aportación dineraria de 3.205.000 euros a la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León para proyectos de turismo sostenible en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, así como para recuperación de espacios mineros como el Pozo María de Villablino (León), donde se proyecta instalar un archivo histórico de la minería.

La subvención financiará, según precisa la Junta, actuaciones dirigidas a potenciar la cultura, el turismo sostenible y la recuperación de territorios afectados por la transición energética en el marco de los programas operativos 'Castilla y León FEDER 2021-2027' y 'Transición Justa España 2021-2027'.

Entre las iniciativas que van a desarrollarse se destaca el Plan de uso público sostenible de los Espacios Protegidos Natura 2000, incluyendo infraestructuras verdes y equipamientos de interpretación ambiental en las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora.

También se recogen aportaciones a proyectos de creación de infraestructuras innovadoras y servicios turísticos en áreas naturales de Castilla y León para acercarlas al gran público y dinamizar la economía local.

Igualmente, se destinan fondos a la puesta en valor del patrimonio industrial minero, con la restauración del antiguo Pozo María en Villablino (León) para convertirlo en archivo histórico minero.

Asimismo, se crearán miradores, sendas circulares y pasarelas en los embalses de Riaño (León) y de Ruesga (Palencia), así como puntos de avistamiento de grandes carnívoros.

La Fundación del Patrimonio Natural, creada en 2004 y medio propio de la Administración autonómica, gestionará estas actuaciones, contribuyendo a la dinamización económica, generación de empleo y desarrollo sostenible del turismo en espacios naturales y territorios mineros.

Esta aportación complementa la previamente autorizada en diciembre de 2024.