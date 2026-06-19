Aprobada la lista definitiva de aspirantes a director de la banda de Música de Palencia

Reunión de la Junta Local del Ayuntamiento de Palencia. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia, ha aprobado este viernes la lista definitiva y orden de prelación según las clasificaciones obtenidas por los aspirantes, para la creación de la bolsa de empleo de Director de la Banda de Música del Ayuntamiento de Palencia.

La falta de director ha supuesto la ausencia de la agrupación musical en algunas de las últimas citas culturales y festivas de la ciudad a las que solía acudir.

Ya en el área de Bienestar Social, la Junta Local ha dado paso a la resolución de la convocatoria pública de subvenciones de la que se beneficiarán nueve asociaciones juveniles de la ciudad (Alto Voltaje, Scouts Castilla, El Carmen, ASPAYM, Juventud Estudiante Católica, Cruz Roja, Juvenil Pandillas, Juvenil Marcha y Scouts San Miguel), con una cuantía total de 14.975 euros destinados al fomento de la participación juvenil.

También se ha aprobado la resolución de la convocatoria pública de subvenciones para la realización de programas y proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, durante el presente ejercicio 2026.

En total se repartirán 20.000 euros entre trece entidades y asociaciones (Fundación Secretariado Gitano, Fundación Aspaym CyL, ACLAD, Universidad Popular de Palencia, Asociación 'Dialogasex', Club Balonmano Palencia Femenino, Chiguites LGTB+, Cruz Roja Española, Asociación Diversas en Red, Red Madre, Plataforma por los Derechos de las Mujeres, COCEMFE y Asociación de Mujeres con Discapacidad de Palencia).

Asimismo, y por la vía de urgencia se ha aprobado el expediente y la adjudicación a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, del contrato basado en el 'Acuerdo Marco para la homologación de los servicios postales utilizados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas' por importe de 1.610.035 euros y una duración de 42 meses.

Por último, se ha dado cuenta de la aprobación del expediente de contratación del suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra -renting- de cuatro vehículos iguales tipo SUV 100 por cien eléctricos para uso de la Policía Local de Palencia, así como la prestación de determinados servicios relacionados con su mantenimiento y conservación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, con un presupuesto base de licitación de 331.056 euros y un plazo de duración de 48 meses.