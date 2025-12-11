La Junta convocará 4.384 plazas, el 66% de ellas de nuevo ingreso, en la oferta de empleo de 2025

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la Oferta de Empleo Público relativa al año 2025, que incluye 4.384 plazas, de las cuales 2.912 (66,4 por ciento) son plazas de nuevo ingreso y turno libre, mientras que 1.472 se reservan para el turno de promoción interna.

Esta oferta, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, ha sido informada de forma previa a los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos. Tras este Acuerdo, la oferta será publicada la semana que viene en el Boletín de la Comunidad.

Entre las plazas de nuevo ingreso que se ofertan, 1.144 corresponden a la Administración General, de las cuales 700 son de personal funcionario y 444 son de personal laboral. Además, se contempla la convocatoria de 1.138 plazas de docentes, de las que 320 corresponden al cuerpo de Maestros, y 818 al resto de cuerpos.

Por último, se ofertan 630 nuevas plazas de personal estatutario de instituciones sanitarias (Sacyl), entre las cuales hay 250 plazas de medicina familiar y comunitaria, y 200 plazas de enfermeros.

En el turno de promoción interna, se reservan 343 plazas en la Administración General, de las cuales 210 son de personal funcionario, y 133 de personal laboral.

Por otro lado, se ofertarán 1.000 plazas de promoción interna para docentes, todas ellas correspondientes al cuerpo de Catedráticos de Secundaria, y 129 plazas de promoción interna de Sacyl, todas ellas para la categoría de enfermero en diferentes especialidades.

En la suma de ambos turnos, por lo tanto, la Oferta de Empleo Público incluye 1.487 plazas de la Administración General (910 para funcionarios y 577 para personal laboral), 2.138 plazas de docentes no universitarios, y 759 plazas de Sacyl (entre las que hay 250 de medicina familiar y comunitaria, y 329 de enfermeros), resultando el total de 4.384 plazas.

En los procesos selectivos se reservará el 10 por ciento del total de las plazas autorizadas para el acceso de personas con discapacidad.

Además, las plazas de las ofertas de empleo públicos para los años 2023 y 2024 que no se hubieran convocado podrán acumularse en la convocatoria de las plazas incluidas en la presente oferta para el acceso al mismo cuerpo, escala, y, en su caso, especialidad o categoría profesional.