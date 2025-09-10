Aprobada una PNL de UPL con 21 medidas para minimizar los daños de los incendios con la abstención de PP

PSOE ve "vergonzante" ovacionar a Quiñones y PP afea que Sánchez tardó "7 días en levantarse de la tumbona" mientras "España se quemaba"

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha dado el visto bueno este miércoles con la abstención del Grupo Parlamentario Popular, que sustenta a la Junta, y de los dos procuradores no adscritos a una PNL de UPL con 21 puntos con medidas que buscan que no se vuelvan a repetir los "graves" incendios de este verano que han arrasado cerca de 160.000 hectáreas en la Comunidad y minimizar los daños.

"Ha sido un mes muy duro para los ciudadanos, para la agricultura, para el mundo rural donde ha habido lo más valioso, que es la pérdida de cuatro vidas humanas", ha rememorado la procuradora proponente, Alicia Gallego, que ha recordado que la Junta tiene la competencia en la prevención y en la lucha contra los incendios, tras lo que ha criticado la "obcecación" en la petición de ayuda entre el Estado y la Comunidad Autónoma y la negativa de PP y Vox a crear una comisión de investigación para conocer los motivos y asumir responsabilidades.

Alicia Gallego ha lamentado la lucha entre el PP y el PSOE y entre la Junta y el Estado por ver "quién es el más gallito del corral" y ha recordado que UPL pidió sin éxito el nivel 3. "Unos por otros la casa sin barrer", ha ironizado para añadir: "Si hubieran puesto los medios probablemente el desastre no hubiera sido así, si no hubieran tenido esa soberbia a la hora de pedir ayudas también hubiera sido menor el efecto".

Por parte del PP, la procuradora por León Beatriz Coelho ha respondido que la competencia en la extinción de incendios forestales también es del Gobierno de España con las BRIF y con los medios aéreos y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber seguido disfrutando de sus vacaciones "mientras España entera se quemaba".

"Siete días tardó en levantarse de la tumbona, él sí estaba desaparecido, es sí es vergonzante", ha respondido Beatriz Coelho a las críticas del procurador socialista José Luis Vázquez que ha tachado de "triste y vergonzante" la ovación de los procuradores del PP al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras su "negligente gestión".

Coelho ha explicado a UPL que prácticamente todas las medidas de la PNL para prevenir los incendios ya están siendo aplicadas, "algunas incluso desde hace muchos años", y ha lamentado que a pesar de ello no se pudieron frenar las llamas porque los fuegos de la nueva era son "imposibles, inabarcables, inasumibles, nunca antes vistos y sin precedentes" por lo que "sólo había una opción, salvar las vidas de los vecinos que residen en los pueblos".

Mientras tanto, José Luis Vázquez ha reconocido que iniciativas como la aprobada hoy no servirán de nada mientras Alfonso Fernández Mañueco siga siendo el máximo responsable "con su brazo ejecutor, el señor Quiñones, al frente de un operativo que considera un despilfarro mejorar".

El socialista ha apelado a la coyuntura de emergencias climáticas para defender que es "incuestionable" e "imprescindible" suscribir un pacto de Estado y elaborar un pacto autonómico para hacer frente y atenuar las consecuencias. "Nunca compensarán el dolor, el dolor humano, las consecuencias trágicas de su negligente gestión, porque, grábenselo en la cabeza, estamos condenados, estamos obligados y obligadas a disponer de un operativo público", ha concluido.

"Ustedes y la gente que les vote en marzo de 2026 serán responsables de los incendios que el verano que viene vuelvan a asolar esta Comunidad", ha advertido por su parte el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, mientras que el procurador de Vox José Antonio Palomo ha expresado el "miedo" ante la posibilidad de que el próximo año se repitan los incendios.

"Han convertido el monte en una bomba de combustible porque han prohibido lo que funcionaba; han expulsado al pastor, han arrinconado al agricultor y ganadero, han entorpecido al propietario y han normalizado el abandono, como si la no intervención fuera ecología", ha criticado el procurador de Vox que ha reivindicado la labor de los habitantes del medio rural. Los leonesistas solicitan en la iniciativa parlamentaria medidas inmediatas para "evitar males mayores" en las zonas afectadas por los incendios forestales y piden impulsar con inmediatez medidas para estabilizar los terrenos afectados de cara a impedir la pérdida de fertilidad del suelo y la contaminación del agua.

También piden impulsar de manera inmediata medidas para evitar la contaminación del agua por el arrastre de cenizas, de forma que se garantice que las captaciones de agua no se vean contaminadas, y recuerdan también la necesidad de dar solución a la pérdida de las fuentes de alimentación y bebida de la fauna silvestre, ya que puede verse gravemente mermada la biodiversidad por falta de alimento tras los incendios.