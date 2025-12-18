Aprobada la prórroga de la gratuidad del transporte público para menores de 15 años en CyL

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la gratuidad del transporte público para menores de 15 años hasta el 30 de abril de 2026, con lo que se garantiza la contiunidad "del modelo actual sin ninguna modificación para las familias".

"Con esta actuación no se introduce ningún cambio operativo ni documental para los usuarios de la tarjeta de transporte gratuita para menores de 15 años, ya sean empadronados o no empadronados. El acceso al servicio, la forma de utilización y las condiciones actuales se mantienen íntegramente, asegurando una transición estable y sin incidencias", detalla la Junta a través de un comunicado.

La presente prórroga de la gratuidad del transporte público para menores de 15 años responde al calendario inicial de implantación de la tarjeta Buscyl cuya vigencia se estableció hasta el 31 de diciembre de 2025 para coincidir con la aplicación de las nuevas tarifas y ayudas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que entraron en vigor el 1 de julio de 2025. Esta continuidad evita cualquier interrupción para las familias.

La ampliación aprobada permite, además, acompasar el calendario de la gratuidad para menores de 15 años con la evolución del resto de medidas de apoyo al transporte público, facilitando una gestión coherente y ordenada del sistema en su conjunto.

De este modo, la Junta "garantiza estabilidad" a las familias mientras se analizan, en el marco temporal adecuado, los siguientes pasos para mantener un modelo de movilidad accesible, eficaz y alineado con el interés general.