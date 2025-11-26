Aprobada la solicitud de PP de eliminar el 'tasazo' entre críticas de "hipocresía política" al apoyarlo en la UE

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario 'Popular' en las Cortes de Castilla y León, con el respaldo de Vox, UPL-Soria ¡Ya!, procuradores no adscritos y Por Ávila, ha logrado sacar adelante su petición al Gobierno central de avanzar legalmente para "poner fin" a la tasa de basuras que se ha "impuesto" a los ayuntamientos, pese a las críticas de los grupos de la oposición, desde donde se ha culpado a los 'populares' de "hipocresía política" al respaldar la tasa en la UE.

La procuradora 'popular' María de las Mercedes Cófreces Martín ha denunciado que "el Gobierno socialista de Sánchez se inmiscuye en las competencias de otras administraciones y también en el bolsillo de los ciudadanos". La parlamentaria ha explicado que "este año terminó el plazo para que todos los ayuntamientos de España tuvieran aprobada una nueva tasa de residuos o de basuras," una medida que ha considerado una imposición estatal: "Esto es una exigencia del Gobierno de España".

En este sentido, la procuradora 'popular' ha remarcado que "no es una obligación de Bruselas" sino "una elección política del gobierno socialista, un gobierno que ha impuesto un nuevo tributo a los vecinos, un tasazo de basuras". De este modo, ha reprochado que la ley estatal "infringe el principio de autonomía local y, por otra parte, colisiona con otra ley estatal, la ley de Haciendas Locales" que establece el carácter potestativo de las tasas.

Según la procuradora, esta imposición ha generado "caos en los ayuntamientos" y "desigualdades incomprensibles para los vecinos" en la cuantificación de esta tasa, provocando incertidumbre y previsibles "avalanchas de reclamaciones".

En defensa a su PNL ha señalado además que "los precios de la basura se están disparando hasta máximos sin precedentes", algo que afecta especialmente "a quienes más les cuesta llegar a fin de mes", con lo que se suma "al centenar de subidas que ha impuesto el Gobierno socialista".

No obstante, la procuradora de Vox Fátima Pinacho, pese al voto favorable de su Grupo, ha incidido en su intervención en la contradicción que, a su juicio, supone que el PP defienda este argumentario en España mientras en Bruselas "votan a favor con su socio del PSOE". "Esto es un gran ejercicio de hipocresía política, señorías del Partido Popular, es lo que mejor define esta iniciativa que hoy nos traen a debate", ha explicado, tras lo que ha denominado al PP "estafa para los ciudadanos"

De este modo, la procuradora de Vox ha considerado que los 'populares' se han visto obligados a presentar ahora iniciativas para eliminar la tasa de basuras tras las "miles de reclamaciones" que "colapsan" los ayuntamientos y "a golpe de encuestas desfavorables.

Pinacho ha insistido en que Vox ha rechazado el "tasazo" desde el primer momento, por lo que ha presentado una enmienda a la iniciativa del PP para incluir la petición de la "derogación" de la Ley a través de la que se establece la tasa.

"El tasazo de basuras que ataca directamente a nuestras familias y a los trabajadores españoles, hoy vienen aquí a deshacer lo que es una consecuencia directa de sus políticas PSOE en Bruselas y en el Congreso de los Diputados", ha insistido la procuradora de Vox.

Por su parte, el procurador del PSOE Luis Briones, quien ha votado en contra, ha insistido en la "incoherencia política" manifestada por el PP al presentar una iniciativa de estas características en las Cortes con el fin de instar al Gobierno a que acabe con la tasa de recogida de basuras cuando sí lo respaldó en la UE.

"Por intereses políticos del señor Feijóo y del señor Mañueco, que ya no les gusta esta tasa que están aplicando los ayuntamientos de toda España, y desde hoy, casualmente, Castilla y León pretende modificar algunos artículos sustanciales de la citada ley", ha afeado Briones, quien ha afeado los "vaivenes de un PP que actúa como el rosario de la aurora", ha lamentado.

Finalmente, ha señalado que no se crea una nueva tasa, "sólo se diferencia el pago que el ciudadano hace ya por la recogida y gestión de los residuo", según el socialista, este servicio ya se cobraba por parte de los ayuntamientos, pero "no de forma diferenciada en muchas ocasiones", por lo que ha considerado que si se cobraba dentro del IBI ahora éste debería bajar.

Por su parte, el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha asegurado estar de acuerdo en los planteamiento del PP y ha defendido, sobre todo, el argumento de respetar la autonomía local, un punto en el que ha reconocido controversia con los 'populares', ya que en el Pleno de las Cortes se vota este miércoles un decreto sobre la gestión de los ayuntamientos en el caso de incendios forestales.

"Que usted me hable de la autonomía local, de la autonomía de los ayuntamientos, de respetar esa autonomía y hoy tengamos que debatir un decreto como el que ustedes presentaron y en el que intentan evadir sus responsabilidades para que sean los ayuntamientos quienes se carguen con toda esa responsabilidad, no sé, suena un poco raro", ha zanjado.

Por último, el procurador Francisco Igea se ha mostrado en contra del posicionamiento del PP, cuyo único objetivo, a su juicio, es decir: "Nosotros tampoco somos verdes". Esta situación, para Igea, es un "auténtico disparate".

"Está en la mano de los ayuntamientos poner bonificaciones, presiones o cambiar la fiscalidad, ustedes gobiernan, gran parte de los ayuntamientos de esta Comunidad, para nuestra desgracia", ha zanjado.