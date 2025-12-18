Aprobadas nuevas cuantías para el complemento de atención continuada a veterinarios de Salud Pública

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establecen las cuantías y requisitos para la percepción del complemento de atención continuada, en las modalidades de turno de noche y de sábados, domingos y festivos, por parte de los veterinarios de los servicios oficiales de salud pública que trabajan en mataderos e industrias alimentarias de Castilla y León.

Este nuevo decreto, que tendrá un impacto económico de 417.067 euros para 2026, establece dos aspectos "relevantes". Así, fija requisitos y las cuantías que deben concurrir para el devengo del complemento de atención continuada en las modalidades de turno de noche o turno de sábados, domingos y festivos por parte del personal veterinario de salud pública de los Servicios Veterinarios Oficiales destinados en mataderos e industrias alimentarias en Castilla y León, que realizan sus funciones en horarios nocturnos o en sábados, domingos y festivos en las citadas empresas con sede en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

También define el horario nocturno y el horario en sábados, domingos y festivos a los efectos de prestación de servicios aplicándose con carácter retroactivo a partir del 1 de abril de 2025.

La cuantía del complemento de atención continuada por prestación de servicios en horario nocturno pasa de 2,45 a 9 euros por hora, lo que supone casi cuadruplicar su importe. Cuando los servicios se realicen en sábados, domingos y festivos, dentro de la jornada ordinaria, el complemento será de 9 euros la hora.

Además, cuando tales servicios se presten fuera del horario ordinario y se excedan las horas mensuales estipuladas, el complemento ascenderá a 32 euros por hora.