Aprobado 1,3 millones para proyectos de recuperación a las diputaciones de Ávila, Segovia y Valladolid

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de tres subvenciones directas por un importe total de 1.339.337 euros a las Diputaciones de Ávila, Segovia y Valladolid para la financiación de 164 proyectos de recuperación.

En concreto, a la Diputación de Ávila se le destina la mayor parte de la cuantía con 1.055.545 euros, destinados a la financiación de 129 proyectos de obras de recuperación. A la Diputación de Segovia, 160.432 euros para la financiación de 28 proyectos de obras de recuperación. Y, por último, a la Diputación de Valladolid, 123.360 euros para la financiación de siete proyectos de obras de recuperación, detalla la Junta a través de un comunicado.