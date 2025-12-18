Aprobado el decreto que "moderniza y adapta" la normativa de la policía sanitaria morturia

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que "moderniza y adapta" a la actualidad -el anterior era de 2005- la normativa relacionada con la denominada policía sanitaria mortuoria, con el objetivo de "facilitar la ampliación y construcción de cementerios en núcleos de menos de 5.000 habitantes, así como proteger el derecho a la libertad y diversidad religiosa".

El decreto da respuesta al Acuerdo de 2025 de la Junta por el que se aprueban directrices de simplificación y reducción de la burocracia para los años 2025 y 2026, "y en concreto en cuanto a la eliminación de la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento de cementerios concedida por la Consejería de Sanidad", que es sustituida por un informe sanitario previo a la resolución municipal de autorización.

"Se elimina además la obligación a cargo de las empresas prestadoras de servicios funerarios de solicitar autorización al Ayuntamiento correspondiente, y su sustitución por una declaración responsable acerca del cumplimiento de requisitos sanitarios ante la autoridad sanitaria", señala la Junta a través de un comunicado.

La aprobación de esta norma no genera ningún gasto, no siendo necesaria financiación alguna para su desarrollo e implementación, ya que la aplicación de las previsiones contenidas en ella será atendida con los medios humanos y materiales de que dispone la Administración de la Comunidad.