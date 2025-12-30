Aprobado el Decreto de Prórroga del PGC de 2024 a partir del 1 de enero de 2026 con compromisos en incendios

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este martes el Decreto que regula la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024 a partir del 1 de enero de 2026, un acuerdo que garantiza tanto la aplicación del incremento retributivo a los empleados públicos desde el mes de enero como el cumplimiento de los compromisos en materia de prevención y extinción de incendios.

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que esta prórroga, que será publicada mañana, 31 de diciembre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), permitirá "facilitar y clarificar la gestión diaria de los recursos disponibles" de los departamentos autonómicos y asegurar la ejecución de los principales compromisos del Ejecutivo.

Según ha recordado, la Comunidad "parte de una ventaja" al contar con un límite de gasto no financiero ya aprobado por las Cortes de Castilla y León, que fija la capacidad de gasto para el próximo ejercicio y sirve de referencia "en términos de déficit, deuda y regla de gasto".

Asimismo, Fernández Carriedo ha subrayado que, pese a no haberse aprobado unas nuevas cuentas para 2026, sí existe un proyecto presupuestario presentado en las Cortes que servirá de orientación durante el periodo de prórroga. "Esta medida nos permite mantener el funcionamiento normal de la administración, garantizar el incremento salarial a los empleados públicos y dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en materia de incendios", ha destacado.

En este sentido, el consejero ha precisado que las nóminas del personal público incorporarán la subida retributiva desde enero, conforme al Decreto-Ley aprobado recientemente por la Junta y enviado a las Cortes para su convalidación.

Respecto al operativo de incendios, Fernández Carriedo ha informado de la aprobación de dos acuerdos en el Consejo de Gobierno que contemplan fondos específicos para la adquisición de material y la mejora de las condiciones laborales del personal.

En concreto, como ha explicado, la nueva relación de puestos de trabajo del operativo supondrá una inversión superior a 14 millones de euros en 2026, permitirá la creación de 28 nuevos puestos de mando y ampliará el periodo de trabajo de los fijos discontinuos a los 12 meses del año, "tal y como comprometió el presidente de la Junta".

"El Gobierno autonómico cumple así sus compromisos y dota de los instrumentos precisos para mejorar las condiciones del conjunto de empleados públicos y reforzar la prevención y extinción de incendios", ha subrayado el consejero.

EL DECRETO

El decreto, que consta de cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final, fija los créditos prorrogados y sujeta su disposición al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda y regla de gasto vigentes.

Además, regula la imputación de los gastos durante el periodo de prórroga conforme a la Orden EYH/1125/2025 y aclara que todas las referencias al presupuesto de 2026 se entenderán efectuadas al prorrogado de 2024.