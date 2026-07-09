Aprobado el encargo de una cuadrilla terrestre frente a incendios en Navas de Oro (Segovia) por 1,25 millones

VALLADOLID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de un encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios forestales y otras actividades en el medio natural en la comarca forestal de Navas de Oro, en la provincia de Segovia, con una inversión de 1.249.479 euros.

La actuación permitirá disponer de una cuadrilla terrestre integrada por siete bomberos forestales, un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas, que desarrollará durante todo el año labores de prevención, restauración y conservación de los montes, además de permanecer preparada para intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario.

El encargo estará vigente durante 22 meses, hasta el 31 de marzo de 2028, y los trabajos se llevarán a cabo en montes situados en los términos municipales de Aguilafuente, Navalmanzano, Navas de Oro, Pinarejos, Zarzuela del Pinar, Bernardos, Migueláñez, Domingo García, Nieva, Carbonero el Mayor, Muñoveros, Sauquillo de Cabezas, Venganzones y Escalona del Prado.

Entre las actuaciones previstas figuran tratamientos selvícolas para mejorar el estado de las masas forestales, como clareos de coníferas o podas en altura de pinos y encinas, así como plantaciones de pino en zonas donde la regeneración natural presenta dificultades y reposición de marras en superficies destinadas a choperas.

También se realizarán plantaciones en vías pecuarias cuando resulte conveniente para su acondicionamiento o la protección de sus límites.

Asimismo, la cuadrilla ejecutará trabajos de conservación de infraestructuras del medio natural, que incluirán el mantenimiento y limpieza de centros forestales e instalaciones ubicadas en los montes de utilidad pública de la comarca, además de la revisión, recolocación, pintado y mantenimiento de la señalización y de los mojones que delimitan los montes.

Durante la Época de Peligro Alto y el mes adicional de refuerzo posterior, el servicio se prestará los siete días de la semana con la cuadrilla completa y disponibilidad durante toda la jornada para intervenir en emergencias por incendios forestales. El resto del año, la cuadrilla continuará con los trabajos preventivos cinco días a la semana, y mantendrá igualmente su capacidad de respuesta ante cualquier incendio que pudiera producirse.