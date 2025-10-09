Aprobado en Junta de Gobierno municipal de Segovia un 'híper' en'El Espolón', con 8 millones de inversión

SEGOVIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno semanal del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado en su sesión de este jueves el proyecto de construcción de un hipermercado (de la firma 'Ahorramás') que se levantará en la parcela conocida como 'El Espolón', con un presupuesto de obra de 8 millones de euros.

El concejal de Obras y Servicios, portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, ha detallado que el proyecto tiene ahora un plazo de tres meses para el inicio de las obras, con su finalización estimada en un año.

En la misma sesión de Junta de Gobierno se ha aprobado el convenio con la empresa tecnológica ESRI, por el que el Ayuntamiento cederá datos no personales, referidos a capas de geolocalización, imbornales, plazas de aparcamiento, límites de polígonos, viales y otras "capas de datos genéricos", según ha expresado Horcajo, que permitirán a la empresa el diseño de un gemelo digital de la ciudad "que será una herramienta muy potente en el futuro".

Otros acuerdos aprobados en la Junta han sido el abono de facturas de intervención y ordinarias por casi 300.000 euros, la aprobación del convenio anual con la Fundación Eusebio Sacristán, para facilitar el deporte a colectivos de jóvenes con discapacidades, o el pago de la tasa anual de 155.000 euros que el Ayuntamiento abona a la empresa municipal de vivienda Evisego, como aporte a su capital social.

En la comparecencia posterior a la Junta de Gobierno, el portavoz municipal ha declarado que el proyecto de tasa para autobuses turísticos está ya diseñándose y será el trámite previo para decidir las condiciones para aparcar esos autobuses en el recinto del Antiguo Regimiento, que de momento ha sido limpiado, pero necesitará actuaciones de acondicionamiento para aparcar estos vehículos, pero son medidas "que se tomarán una vez se haya aprobado la tasa turística", ha matizado Horcajo.

También ha asegurado el concejal que "habrá pleno extraordinario el día 15 de octubre, para debatir las ordenanzas fiscales 2025" (cuya primera propuesta fue tumbada en el pleno ordinario de septiembre, y ahora se negocian entre el equipo de gobierno popular y los demás grupos del consistorio), aunque no puede asegurar Horcajo, a día de hoy, el resultado de esas negociaciones.