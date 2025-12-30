Aprobado el Plan de Servicios Sociales con 251 millones para reforzar la tecnología en atención a las personas

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este martes el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2029, con una dotación de 251 millones de euros, destinado a consolidar el proceso de transformación tecnológica y a reforzar la innovación social en la prestación de los servicios.

La vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas, ha presentado este Plan en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha subrayado que el texto "ratifica el compromiso del Gobierno autonómico con unos servicios sociales modernos, de calidad y centrados en las personas", y redefine las líneas de actuación para los próximos cuatro años.

En concreto, Blanco ha explicado que el plan se estructura en dos apartados: un diagnóstico de la situación actual y una planificación estratégica que fija los ejes, objetivos, actuaciones y medidas que marcarán la hoja de ruta entre 2026 y 2029.

El nuevo plan, según ha detallado la vicepresidenta, tiene una vocación "horizontal y dinámica" y se centra en mejorar el sistema y adaptarlo a las necesidades de una sociedad "cambiante", con el fin de consolidar los avances logrados, además de incorporar nuevos objetivos estratégicos.

Entre estos objetivos se ha detenido en la innovación tecnológica como elemento transversal, la simplificación administrativa para reducir tiempos de tramitación, la mejora de la relación con el ciudadano y el refuerzo de la calidad y cobertura de los servicios. Así, Blanco ha insistido en que "Castilla y León seguirá liderando los servicios sociales en España, basándose en un modelo útil, eficaz, moderno y participativo".