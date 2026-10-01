Aprobado un techo de gasto para 2027 de 15.104,54 millones, un 6,5% más, con un crecimiento del PIB al 2,3%

Presentación techo de gasto de 2027 - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves en reunión de Consejo de Gobierno el techo de gasto no financiero para 2027 que asciende a 15.104,54 millones de euros, un 6,5 por ciento más con respecto a 2026, y establece un crecimiento del PIB en la Comunidad para el próximo año del 2,3 por ciento.

Además, el Gobierno ha aprovechado la aprobación de este techo de gasto para actualizar el PIB para 2026 hasta el 2,7 por ciento, cuando la cifra estimada inicialmente era del 2,2 por ciento.

En concreto, como ha detallado el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, este límite de gasto no financiero se registrará en las Cortes con la intención de que se debata y vote en el Pleno que tendrá lugar la próxima semana, el martes 6 y el miércoles 7.

Las cuantías aprobadas este jueves son la base para la elaboración del Presupuesto de la Junta para 2027.

En cuanto a los datos más relevantes, como ha relatado el consejero, el dato de techo de gasto se ha calculado sobre la previsión de un escenario macroeconómico para 2027 con un crecimiento del PIB del 2,3 por ciento, un déficit del -0,1 por ciento, una deuda por debajo del 17,3 por ciento del PIB, una previsión de tasa del paro del 8,1 por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,5 por ciento.

Como ha señalado el portavoz de la Junta el próximo presupuesto de al Junta tendrá como objetivo avanzar de forma "sostenible" en el crecimiento económico y en la creación de empleo en un contexto de "incertidumbre" por la inflación derivada de los costes energéticos, las "tensiones" de las cadenas de suministro y la "compleja situación geopolítica internacional".

Pese a estas circunstancias, Fernández Carriedo ha insistido en que la economía de Castilla y León experimenta un "sólido" crecimiento en 2026 "superior" al alcanzado a nivel nacional y "muy por encima" de la media europea.