Aprobados 100.000 euros en audas directas a 24 Ayuntamientos que acogieron a desalojados durante los incendios

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha dado luz verde a la concesión de estas ayudas a las entidades locales. En total han sido 24 ayuntamientos de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora que durante las situaciones de emergencia provocadas por los incendios dieron respuesta a las necesidades básicas de alojamiento, comida y apoyo psicosocial de la población que tuvo que abandonar sus viviendas y lugar de residencia.

Las subvenciones concedidas de forma directa a las entidades locales tienen como objeto la financiación de la totalidad de los gastos derivados del alojamiento temporal, manutención y cualquier otro gasto directamente vinculado con la atención temporal de las necesidades básicas de personas desalojadas por los incendios, señala la Junta a través de un comunicado.

Esta medida, a la que se destinan 100.000 euros, está recogida en el acuerdo por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.