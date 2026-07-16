Aprobados 1,29 millones para los planes estratégicos de I+D de Global Exchange y de Cascajares

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha declarado "de Especial Interés" los planes estratégicos de I+D de Eurodivisas Corporación S.L. (Global Exchange) e Industria Gastronómica Blanca Mencía S.L. (Cascajares) en las provincias de Salamanca y Palencia, respectivamente.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que estos proyectos recibirán ayudas por valor de 1,29 millones de euros --648.225 euros la primera y 646.026 euros la segunda-- y ha cifrado en 4,55 millones la inversión empresarial conjunta con la creación de diez nuevos empleos directos en áreas de I+D, cinco en cada caso.

En el caso de Global Exchange, el Plan Estratégico de Innovación cuenta con una inversión empresarial de 2,59 millones de euros y tiene como objetivo impulsar el desarrollo de soluciones digitales inteligentes orientadas a la optimización de la gestión del capital humano.

El portavoz ha explicado que el plan está formado por tres expedientes, entre ellos un sistema inteligente para la optimización personalizada de turnos laborales mediante IA generativa que optimizará la distribución del tiempo de trabajo de acuerdo con necesidades humanas y operativas.

Además contempla una plataforma de Formación en Finanzas Digitales basada en inteligencia artificial y modelos multimodales para capacitar de manera personalizada y escalable a trabajadores del sector fintech en Europa y un proyecto para el diseño de una plataforma integral para el intercambio seguro de monedas digitales de bancos centrales, divisas tradicionales y criptomonedas.

Asimismo, supondrá una inversión directa estimada de 2,6 millones de euros destinada principalmente a actividades de I+D. A medio plazo, la industrialización del plan estratégico permitirá una inversión adicional superior a 2 millones de euros, asociada a la expansión funcional y geográfica del sistema. Asimismo, la ejecución del Plan supondrá la subcontratación de la Universidad de Salamanca por un importe de 305.000 euros.

En el caso de Cascajares, su plan estratégico de I+D contempla una inversión empresarial de 1.957.673 euros para la optimización y modernización de los procesos productivos e incorporación de tecnologías avanzadas de automatización, digitalización y protección de los sistemas industriales para mejorar la eficiencia energética, la estabilidad de la producción y la calidad final del producto.

En este caso, actuará en cuatro áreas de trabajo, entre ellas la línea térmica, con el reemplazo parcial de hornos a gas por radiación infrarroja que permitirá controlar mejor los productos asados y reducir tiempos y consumo energético.

Asimismo, prevé la sustitución progresiva de las bandejas plásticas multicapa por envases de vidrio y metal más sostenibles y reciclables; el reaprovechamiento de subproductos cárnicos para elaboración de salsas y caldos y la protección integral de los sistemas y datos empresariales críticos frente a ciberamenzas.

La ejecución del Plan supondrá una inversión directa estimada de 1,5 millones de euros, destinada a la industrialización de los resultados obtenidos, a la adaptación de la capacidad técnica de la empresa y prevé la subcontratación de trabajos con la Universidad de Valladolid por 20.000 euros.