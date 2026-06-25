Aprobados 200.000 euros a Fundos para restaurar y recuperar la planta noble del edificio Casa Botines

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la concesión de una subvención de 200.000 euros a la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), para la realización de intervenciones de restauración interior y recuperación arquitectónica de la planta noble del edificio Casa Botines, en León.

Fundos es propietaria del edificio, declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento en 2005, que se encuentra ubicado en un entorno monumental junto a edificios emblemáticos de la ciudad, señala la Junta a través de un comunicado.

La subvención tiene por objeto la restauración interior de la planta noble del edificio, concebida originalmente como residencia de los promotores y que constituye el ámbito de mayor riqueza arquitectónica, ornamental y tipológica del inmueble. Esta actuación se fundamenta en la necesidad de recuperar la configuración original diseñada por Gaudí y alterada por intervenciones llevadas a cabo a lo largo del siglo XX.

En este contexto, el proyecto plantea una intervención arquitectónica basada en criterios de rigor científico, respeto por los elementos originales conservados y reversibilidad de las actuaciones, con el objetivo de restituir, en la medida de lo documentado, la configuración histórica del espacio y garantizar su adecuada integración en el recorrido museístico del edificio, señala la Junta.

La actuación proyectada incorpora una dimensión funcional orientada a la adecuación del inmueble a su uso como museo: la apertura al público de la planta noble, hasta ahora inaccesible, constituye uno de los ejes fundamentales del proyecto, permitiendo ampliar la superficie expositiva del museo e incorporar el espacio más representativo del edificio. Esta ampliación responde tanto al incremento de visitantes como a la voluntad de mejorar la calidad de la experiencia cultural ofrecida.

La Junta justifica la intervención en la relevancia patrimonial del inmueble, declarado Bien de Interés Cultural y considerado una de las obras más significativas de Gaudí fuera de Cataluña. La planta noble, en particular, constituye un testimonio excepcional de la arquitectura doméstica del autor. Asimismo, la intervención se justifica por la necesidad de mejorar el espacio y adecuarlo a su uso museístico.

Desde el punto de vista social, la apertura de este espacio contribuirá a mejorar la oferta cultural de la ciudad de León, favoreciendo la participación ciudadana y el acceso a la cultura, así como a reforzar el papel de la Casa Botines como referente internacional dentro del ámbito museístico.

Las intervenciones propuestas responden a una necesidad objetiva de conservación, adecuación y puesta en valor de un espacio de singular relevancia dentro del patrimonio cultural de Castilla y León, finaliza la información.