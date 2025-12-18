Aprobados 2,3 millones para vivienda pública en alquiler en Valladolid

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de una subvención de 2.348.806 euros al Ayuntamiento de Valladolid destinada a la adquisición de viviendas y a la realización de obras de rehabilitación con el fin de incrementar el parque público y social de viviendas destinadas al alquiler o a la cesión de uso en el municipio.

El objeto de esta subvención es financiar la adquisición de 49 viviendas en distintas zonas del municipio de Valladolid, así como la realización de obras de rehabilitación en 22 de ellas, con el objetivo de destinarlas al alquiler o a la cesión en uso durante un periodo mínimo de cincuenta años, contribuyendo así a ampliar la oferta de vivienda pública y social. La partida incluye financiación estatal y autonómica, en el marco de las ayudas previstas en el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, detalla la Junta a través de un comunicado.

La actuación se enmarca en lo dispuesto en el Real Decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, cuya gestión corresponde a la Comunidad de Castilla y León conforme al convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en julio de 2022.

En este marco, las administraciones públicas pueden obtener financiación para la adquisición de viviendas destinadas al alquiler o cesión en uso, con ayudas de hasta el 60 por ciento del precio de adquisición, así como subvenciones adicionales para obras de habitabilidad, accesibilidad o adecuación, detalla la Junta a través de un comunicado.

El Ayuntamiento de Valladolid ha comunicado su intención de adquirir 49 viviendas y adecuar 22 de ellas para su incorporación al parque público de alquiler. En este contexto, el 29 de octubre de 2025 se suscribió el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, en el que se establece la financiación de las distintas actuaciones.