Aprobados 2,5 millones para rehabilitar la Mina Sucesiva de Sabero e intentarla en el MSM

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta impulsa con 2,5 millones la rehabilitación de la Mina Sucesiva de Sabero para integrarla en el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León (MSM).

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la contratación de las obras de rehabilitación de los inmuebles de la antigua explotación minera de carbón del grupo Mina Sucesiva, presupuestadas en 2.537.592 euros, para la incorporación de espacios expositivos al Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León, en Sabero (León).

Estas actuaciones que se realizan en espacios de la zona minera de Sabero, León, están enmarcadas en el Fondo de Transición Justa y tienen el objetivo de adaptar estos lugares a la situación generada por la desaparición de la actividad extractiva minera y potenciar los valores patrimoniales para promover su desarrollo desde el punto de vista cultural.

Así, las intervenciones en el campo del patrimonio han de servir no sólo para conservar bienes culturales que forman parte de las identidades de los territorios, sino también para potenciar el desarrollo local, regenerando lugares y potenciando el turismo, señala la Junta a través de un comunicado.

Este proyecto va a permitir desarrollar actividades y servicios relacionados con la intervención, conservación y gestión del patrimonio cultural vinculado con la actividad minera, así como crear y mejorar las infraestructuras culturales. En concreto, se plantea la intervención como complemento a las instalaciones del Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León, ubicado en esta localidad leonesa de Sabero.

Con estas acciones la Junta pretende la rehabilitación de la antigua explotación de carbón Mina Sucesiva para albergar el uso de conservación preventiva, archivo, documentación, investigación y tratamiento de las diversas piezas que integran las colecciones del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León.

Y, además, que esta función sea compatible con su carácter expositivo y visitable, tanto por investigadores, como por el público general, abriendo así a la ciudadanía espacios que normalmente se desconocen de los museos públicos.

Se propone crear un nuevo espacio de archivo musealizado y accesible al público que contará con un taller/ aula de formación, destinado a la realización de los tratamientos de conservación y restauración de piezas, así como a la formación de personal especializado en estas tareas mediante convenios suscritos con universidades, centros de formación públicos y privados o talleres especializados.

Se plantea también la reconstrucción de la bocamina, la sala de máquinas, la marquesina de acceso a la galería y la zona de desembarco de vagonetas como elemento directamente vinculado a la minería, respetando el material existente y compatible con el uso original. Se trata de una instalación que puede dejarse abierta y al aire libre, sin que pueda sufrir grandes problemas de conservación y se incluye la recuperación del acceso y de un tramo interior de la bocamina existente.

Sobre el edificio principal y almacén colindante, se propone un espacio de almacenamiento y archivo de los fondos guardados por el museo, pero con carácter visitable con un criterio musealizable. De esta forma, algunos de los materiales existentes, como las lámparas mineras o el material del antiguo hospital, podrían guardarse y exponerse en este nuevo espacio, añade la información.

La actuación se ha planteado desde la premisa de la adaptación y la integración con la situación preexistente, conservando estructuras, paramentos, revestimientos, acabados, mobiliario y todo tipo de elementos significativos que sea posible y que resulten compatibles con los objetivos de la intervención.

Todo ello, con el enfoque de la conservación integrada y el respeto a la autenticidad, promoviendo una rehabilitación que no falsifique la historia del edificio, pero que, a la vez, cumpla con los estándares contemporáneos de diseño, tecnología y funcionalidad, concluye la información.