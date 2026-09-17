Aprobados 28,4 millones para derivar más de 268.000 pruebas sanitarias en los próximos cuatro años

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado, por importe global de 28.467.780 euros, la celebración de un nuevo acuerdo marco para la selección de proveedores de servicios sanitarios, con el objetivo de poder realizar una estimación de 268.700 procedimientos diagnósticos en los próximos cuatro años -desde enero de 2027- a pacientes de la Gerencia Regional de Salud.

Debido al incremento del número de solicitudes de pruebas y procedimientos diagnósticos y al objeto de reducir las listas de espera para su realización, así como garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y minimizar los desplazamientos de los pacientes, procede la tramitación del nuevo acuerdo marco para la Gerencia Regional de Salud, mediante el cual se van a seleccionar las empresas y centros autorizados que garanticen el desarrollo de los servicios demandados con estándares de calidad, justifica la Junta en un comunicado.

En total el acuerdo marco recoge seis lotes, y las licitaciones se realizarán en función de las necesidades sanitarias dentro del límite presupuestario adjudicado a cada lote. El primero será para resonancias simples y complejas sin anestesia, con una estimación para cuatro años de 72.400. El segundo lote se refiere también a resonancias magnéticas con anestesia, con un total de 3.600.

El acuerdo prevé un tercer lote con 28.000 TAC simples y complejos, mientras que el lote cuatro se destinará a ecografías, con una estimación de 150.000; el lote 5 será para colonoscopias, cistoscopias y esofagogastroduodenocospias, con 150.000 procedimientos estimados; y el lote 6 corresponde a electromiografías (estudios de nervio mixto, de raíz nerviosa y de síndrome de túnel carpiano), con 7.400 unidades previstas.

Además, la Junta ha apostado por "minimizar" los desplazamientos de los pacientes y mantener, en la medida de lo posible, su entorno habitual y el apoyo de sus allegados. En consecuencia, se ha establecido como requisito que los centros sanitarios ofertados estén ubicados a menos de 85 kilómetros por carretera de alguno de los centros de referencia de las gerencias contratantes