Aprobados 30.000 euros para la Cátedra de Innovación para el Comercio de la UVa

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles la concesión de una subvención de 30.000 euros a la Universidad de Valladolid (UVa) destinada a financiar la actividad de la Cátedra de Innovación para el Comercio durante el ejercicio 2026.

La aportación económica permitirá financiar los gastos de funcionamiento de la Cátedra durante este año, con el impulso a su labor de análisis y divulgación para facilitar que el pequeño comercio de proximidad pueda reaccionar con "eficacia" a los cambios constantes del mercado.

Dentro del plan de trabajo previsto para este ejercicio se incluye la elaboración de un censo exhaustivo de locales comerciales en distintas zonas y ciudades de Castilla y León; el fortalecimiento de la Red Cátedra para estrechar los vínculos y el trabajo conjunto entre expertos, asociaciones de comerciantes y empresas, con el fin de integrar el conocimiento académico en la economía real; así como la creación de contenidos y campañas de comunicación de interés para el sector.

La Cátedra de Innovación para el Comercio, creada en 2019, es una estructura propia de la UVa orientada al estudio, investigación y análisis de la innovación en el ámbito comercial, con especial atención al pequeño comercio minorista, siendo la única de estas características en todo el territorio de la Comunidad.