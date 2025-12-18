Aprobados 300.000 euros para entidades sin ánimo de lucro que repartan lotes de Tierra de Sabor entre usuarios

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de tres ayudas de 100.000 euros cada una a Cruz Roja, la Federación del Banco de Alimentos de Castilla y León y Cáritas, para que adquieran y distribuyan lotes de productos de la Marca de Garantía Tierra de Sabor entre sus usuarios durante las próximas fechas de Navidad.

Con esta iniciativa se logra que las entidades sin ánimo de lucro hagan llegar productos de la "máxima calidad" a las personas que más lo necesitan, "además de reafirmar el compromiso social tanto de la marca de garantía promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como de las cerca de 900 empresas agroalimentarias y 6.000 productos adheridos", detalla la Junta a través de un comunicado.