Aprobados 317.000 euros para el mantenimiento de la sede de la Diputación de Valladolid

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a iniciativa de la Consejería de la Presidencia, la concesión de una subvención por valor de 317.000 euros a la Diputación Provincial de Valladolid.

La ayuda financiará íntegramente el proyecto de mantenimiento y conservación de la envolvente del Palacio de Pimentel, sede de la institución provincial, garantizando su correcto funcionamiento y la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, informa la Junta a través de un comunicado.

Las obras previstas incluyen la eliminación de humedades, la reparación de filtraciones en suelos, la sustitución de instalaciones de fontanería y saneamiento, así como la renovación del cableado de datos y eléctrico. Estas intervenciones son "esenciales" para asegurar la seguridad, accesibilidad y eficiencia de los servicios que se prestan desde esta institución.