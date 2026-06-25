Aprobados 322.450 euros para resonancias y ecografías en la Atención Especializada de Salamanca

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 322.450 euros para la realización de 3.350 procedimientos diagnósticos por imagen para los pacientes del área de la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca.

En concreto, se han autorizado 246.850 euros para la realización de 1.950 resonancias magnéticas y 75.600 euros para la contratación de 1.400 ecografías. De esta manera, se reducen los tiempos de espera de los pacientes del área de la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca pendientes de estas pruebas.