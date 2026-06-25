Aprobados 384.400 euros a 86 comunidades castellanoleonesas en el exteriro y ocho federaciones

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, la concesión directa de subvenciones a las comunidades castellanoleonesas en el exterior, a sus federaciones, a la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León y a la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, con el objetivo de contribuir a su mantenimiento, funcionamiento ordinario y desarrollo de actividades.

El importe total de las subvenciones asciende a 384.400 euros, destinados a 86 comunidades castellanoleonesas en el exterior y ocho federaciones, señala la Junta a través de un comunicado.

Esta actuación se enmarca en la Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior, y en el IV Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2025-2028, que establece como objetivo "reforzar el vínculo" de la ciudadanía castellanoleonesa en el exterior con su lugar de origen y con la Comunidad, a través del apoyo a estas entidades como cauce de unión y de mantenimiento de los lazos culturales, sociales e identitarios.

Las actuaciones subvencionadas tienen como finalidad apoyar la labor de estas entidades como punto de encuentro de la ciudadanía vinculada a Castilla y León, facilitando el mantenimiento de sus actividades culturales, sociales y de apoyo, así como su papel en la promoción de la Comunidad fuera de su territorio.

El programa se complementa con la financiación de iniciativas específicas que contribuyen a reforzar la actividad de estas entidades y su capacidad de conexión con la ciudadanía castellana y leonesa residente fuera de la Comunidad.

En el período 2015-2025, la Junta ha destinado más de tres millones a estas entidades, consolidando una política estable de apoyo a la red de comunidades en el exterior.