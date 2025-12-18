Aprobados 5,3 millones para actuaciones en el patrimonio eclesiástico de CyL

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de varias subvenciones, por parte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y por un total de 5.318.155 euros, a las diócesis, arzobispados y obispados de Castilla y León.

Esta inversión está destinada a la realización de diversas actuaciones de protección, conservación, restauración y difusión de bienes que integran el patrimonio cultural de la Comunidad y de titularidad de las citadas instituciones eclesiásticas, señala la Junta a través de un comunicado.

Las actuaciones se distribuyen entre once entidades beneficiarias, que incluyen obispados, diócesis y arzobispados, y abarcan diferentes tipologías constructivas, desde iglesias parroquiales y ermitas hasta elementos singulares como retablos, cubiertas y estructuras defensivas. El objetivo común es garantizar la estabilidad estructural, la funcionalidad y la preservación material de estos inmuebles, evitando el avance de patologías que comprometen su integridad y asegurando su puesta en valor para el uso religioso y cultural.

De este modo, la Junta financia la totalidad de las actuaciones de conformidad con las propuestas presentadas por las Diócesis, Obispados y Arzobispados de Castilla y León.