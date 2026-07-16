Aprobados 545.522 euros para equipamiento de dosimetría de la Unidad Satélite de Radioterapia de Palencia

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves a un gasto de 545.522 euros para el suministro e instalación del equipamiento de dosimetría destinado a la puesta en funcionamiento de la Unidad Satélite de Radioterapia del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

El contrato para la Unidad Satélite de Palencia se compone de un maniquí de agua en 3D con reservorio y elevador automático, un verificador de dosimetría en tiempo real y un equipo de control para intensidad modulada y arcoterapia, encargado de medir las dosis de radiación gamma y de rayos X que toma en consideración tanto las especificaciones del Servicio de Radiofísica Hospitalaria como las medidas que la legislación vigente impone en materia de protección radiológica.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el equipamiento de dosimetría radiológica para pacientes consiste en un conjunto de detectores y sistemas diseñados para medir, calcular y registrar la cantidad exacta de radiación que recibe un paciente durante un procedimiento de radioterapia y su objetivo es garantizar que la dosis sea segura y efectiva.

Y ha añadido que en el campo de la radiología el dosímetro es "una herramienta indispensable" para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal sanitario ya que se utiliza para monitorizar la exposición durante procedimientos diagnósticos y terapéuticos que involucran radiación ionizante, como rayos X, TAC y radioterapia.

A la compra de este dosímetro hay que sumarle otros 80.000 euros para la adquisición de diverso material clínico para la citada unidad, como camillas o carros de parada, sillones de tratamiento, etcétera. El suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un acelerador lineal se adjudicó en marzo pasado por 3.265.790 euros.