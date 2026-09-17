Aprobados 600.000 euros para hacer ecografías a pacientes del Río Hortega durante 2027

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tramitado un gasto de 600.000 euros para la realización de procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos (ecografías generales) para los pacientes del Área de Salud Valladolid Oeste.

En esta partida se incluye también la elaboración de los informes derivados de los resultados de estas pruebas. Los procedimientos contratados se desarrollarán a lo largo del año 2027, señala la Junta a través de un comunicado.

Las ecografías generales son pruebas diagnósticas seguras, indoloras y sin radiación que utilizan ondas de ultrasonido para ver en tiempo real los órganos y tejidos del interior del cuerpo.

En el ejercicio 2025 se contrataron 9.374 de estos procesos diagnósticos mediante ultrasonidos. Y en el año 2026 se aprobó la contratación de un total de 15.286 de estas pruebas.