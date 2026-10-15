Aprobados 846.993 euros para la reforma y ampliación del centro de salud de Torquemada (Palencia)

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de este jueves ha dado el visto bueno a una partida de 846.993 euros para las obras de reforma del centro de salud de Torquemada, (Palencia), que permitirán ampliar el centro y mejorar la accesibilidad.

El Plan Funcional de las obras de reforma contempla la ampliación del centro de salud hasta alcanzar los 560 metros cuadrados útiles, con una superficie construida total de 787,25 metros cuadrados.

Como principal novedad se incorporará una Unidad de Soporte Vital Básico de 149 metros cuadrados con una sala de estar tipo, adeemás de que habrá dos dormitorios separados, con aseos y con ducha, un almacén específico para guardar material fungible y equipos de protección individual.

En el área asistencial, se amplían los espacios de consultas con dos más de Medicina de Familia y dos zonas más de espera con su correspondiente sala de lactancia.

La zona de apoyo administrativo contará con la ampliación de la zona de reuniones mientras que la zona de servicios tendrá dos aseos públicos más, adaptados, mientras que la Zona de Atención Continuada dispondrá de una nueva sala de curas de 18 metros cuadrados, lo que permitirá mejorar y ampliar los espacios destinados a la atención sanitaria.