Aprobados más de 207.000 euros para transporte de personal sanitario entre centros de Salamanca

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tramitado un gasto de 207.318 euros para garantizar el transporte de personal asistencial entre el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, el Hospital Virgen del Castañar de Béjar y el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo, con el objetivo de prestar la mejor asistencia sanitaria a los habitantes de esas zonas básicas de salud.

Con una duración de dos años, este servicio facilita a los profesionales sanitarios ubicados en Salamanca el desplazamiento a los hospitales 'Virgen del Castañar', en Béjar, y al centro de especialidades médicas de Ciudad Rodrigo, puesto que la mayoría del personal que trabaja en los citados centros reside en la capital charra, lo que garantiza así la prestación de la actividad sanitaria diaria programada.

La Junta destaca que en 2025 fue formalizado también el contrato para el transporte de personal entre el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Hospital Los Montalvos, con una duración de tres años.