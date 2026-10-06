Aqualia trabaja para recuperar captaciones y retomar el suministro de agua afectado por la ceniza en Piedralaves (Ávila)

Estado de la presa de Piedralaves después de los episodios de lluvia. - AQUALIA

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones y Aqualia trabajan actualmente para recuperar las captaciones para restablecer la normalidad en el suministro de agua en Piedralaves, una de las localidades abulenses en las que el pasado fin de semana se declaró no apta para el consumo debido a que las lluvias provocaron arrastres de cenizas originadas en el gran incendio que afectó a la zona el pasado verano.

En un comunicado recogido por Europa Press, la empresa de gestión del ciclo del agua ha explicado que las actuaciones están coordinadas con el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, Diputación de Ávila, principalmente encaminadas a recuperar la captación de Hornillo y canalizar la de Serradilla tras los graves arrastres de cenizas. provocados por las lluvias.

El objetivo es, han incidido, "restablecer las condiciones normales de suministro y garantizar la seguridad sanitaria del agua destinada al consumo humano".

La situación actual tiene su origen en los efectos derivados del incendio forestal sufrido en la zona, que calcinó casi 38.000 hectáreas de superficie según los datos de la Junta de Castilla y León y, más recientemente por las intensas lluvias registradas el pasado domingo, las cuales provocaron arrastres "masivos" de cenizas y materiales en suspensión directamente hacia el embalse que se utiliza para el abastecimiento a la población.

Estos arrastres generaron una elevada turbidez en el agua bruta que imposibilitaba su tratamiento adecuado mediante los procesos convencionales disponibles en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP).

Actualmente el municipio tiene como fuente de suministro principal el embalse de Horcajo, sin el cual, el resto de recursos resultan insuficientes en cuanto a cantidad frente al consumo normal de la población.

No obstante, ante esta situación y, con el objetivo primordial de proteger la salud pública, se procedió de inmediato al aislamiento preventivo de las captaciones más afectadas y a la declaración del agua como no apta para el consumo humano y doméstico.

Pese a los trabajos realizados por las administraciones y Aqualia tras el incendio del pasado verano, con distintas obras de protección de captaciones y control de arrastres, "la magnitud de los arrastres en episodio registrado tras las primeras lluvias ha provocado la colmatación y el colapso de parte de estas infraestructuras de protección, reduciendo significativamente su capacidad de actuación".

REFUERZO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO DE AGUA

Para hacer frente a esta contingencia, Aqualia desplazó "de inmediato" desde este lunes a un equipo especializado en tratamiento y calidad del agua de su Dirección de Zona y Delegación.

Este equipo técnico ha realizado inspecciones de campo, análisis de laboratorio y pruebas de tratabilidad ('Jar Test') con el fin de caracterizar el comportamiento del agua afectada por los arrastres de cenizas y materiales procedentes de las zonas incendiadas.

Los resultados obtenidos permitieron analizar diferentes alternativas de tratamiento y optimizar los procesos de potabilización disponibles.

Estos trabajos de seguimiento, análisis y optimización continúan "de forma permanente" para adaptar la operación de las instalaciones a la evolución de la calidad del agua y maximizar la producción de agua apta para el consumo humano.

Desde el pasado domingo, recalcan, se trabaja "de manera ininterrumpida" para recuperar las distintas captaciones afectadas y aumentar en todo lo posible la disponibilidad de recursos hídricos con las mejores condiciones posibles de calidad.

Entre el domingo 4 y el lunes 5 se procedió a la restitución de varios tramos quemados de la captación de la garganta de los Hornillos que impedía el correcto suministro de agua, así como la recuperación de la captación de la Cereceda gravemente dañada.

Actualmente, se trabajan para "aislar" las gargantas más afectadas y recuperar este recurso con valores de turbidez adecuados para el sistema, a pesar de su escaso aporte en la actualidad. Asimismo, se trabaja en la posibilidad de realizar diversas actuaciones de emergencia para recuperar la captación de Serradilla mediante la instalación de distintos tramos de conducción que permiten sortear un azud completamente colmatado por los arrastres producidos tras las lluvias.

De forma paralela, Aqualia realiza las obras necesarias para conectar esta nueva conducción con la Estación de Tratamiento de Agua Potable, lo que permitirá incorporar esta fuente de suministro al sistema de abastecimiento municipal "tan pronto como las condiciones de calidad del agua lo permitan".

"Aunque los trabajos avanzan a ritmo constante, la autonomía del sistema sigue fuertemente condicionada por la meteorología, ya que nuevas lluvias pueden originar nuevos arrastres", han advertido las mismas fuentes, que explican que por ello siguen "plenamente movilizados" los equipos de explotación, ingeniería y laboratorio en coordinación con todas las administraciones implicadas.

Se informará periódicamente a los vecinos sobre la evolución de los trabajos hasta el restablecimiento de las condiciones normales de suministro.