Aquavall aprueba acuerdos por 10 millones de euros para su nueva sede, un bombeo de respaldo en Parquesol y contadores

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Aquavall aprobó más de 10 millones de euros en inversiones destinadas a "reforzar y modernizar el ciclo urbano del agua en Valladolid", en actuaciones como la habilitación de una nueva sede para las oficinas de la entidad en la Estación de Tratamiento de Agua Potable; un nuevo bombeo de respaldo para el barrio de Parquesol y un contrato de renovación de contadores para los próximos dos años.

Según ha explicado este viernes el presidente del Consejo y concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, la inversión más destacada del paquete es la construcción de un nuevo edificio de oficinas y garaje en la calle Trilla número 2, en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Las Eras, con un presupuesto de 3,2 millones de euros cuyo proyecto se ha aprobado este jueves.

García Pellitero ha subrayado que esta actuación permitirá a Aquavall "dejar atrás años de dependencia de espacios alquilados, poniendo fin a la dispersión de departamentos clave como contabilidad, informática, facturación, contratación y dirección, con las incomodidades que eso genera tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que acuden a sus instalaciones".

El edil del PP ha destacado, además, que "contar con una sede propia supone un paso importante hacia la consolidación y estabilidad institucional de la empresa pública" y ha apuntado que las obras, con un plazo máximo de doce meses, podrán estar concluidas a finales de 2027.

La segunda obra aprobada es la instalación de un sistema de bombeo alternativo o "de respaldo" para el barrio de Parquesol, con una inversión de 811.123 euros. García Pellitero ha resaltado que "esta infraestructura reforzará la garantía de suministro en uno de los barrios más poblados de la ciudad, con capacidad para entregar caudales variables de hasta 620 metros cúbicos por hora y puntas de 800, eliminando la dependencia de un único sistema de abastecimiento".

Las obras, que ha precisado que no se prevé que supongan afecciones al viario de Parquesol, ya que se ejecutan en una zona verde situada frente al Centro Cultural Miguel Delibes, deberán estar ejecutadas en un plazo máximo de nueve meses.

NUEVO INTENTO DE LICITACIÓN DEL MOTOR DE BIOGÁS

El Consejo también ha dado luz verde a una nueva licitación de las obras para un nuevo motor de biogás y trabajos auxiliares en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), que se inició a finales del pasado año pero la contratación quedó desierta y ahora se ha elevado el precio hasta los 2,1 millones de euros. Esta actuación, está orientada a mejorar la eficiencia energética del tratamiento de aguas residuales.

En materia de contratos de servicio y suministro, la entidad ha aprobado la licitación del servicio de gestión de los lodos de depuradora procedentes de la EDAR, por 768.000 euros, que incluye la retirada, transporte y gestión completa de las 32.000 toneladas anuales generadas en las instalaciones del Camino Viejo de Simancas, con una duración de contrato de 24 meses.

También se ha dado luz verde a la renovación del suministro de contadores de agua fría, dividida en cuatro lotes según el tipo y tamaño de los aparatos, con un presupuesto de 1,03 millones de euros anuales durante dos años prorrogables.

La contratación permitirá renovar aproximadamente 12.000 contadores al año para dar cumplimiento a la normativa que obliga a retirar los aparatos de medida con más de doce años de antigüedad, mejorando el rendimiento hidráulico de la red y reduciendo los errores de lectura y facturación a los abonados, sin coste alguno para los usuarios.

Completa este bloque el contrato de mantenimiento y reparación de los decantadores centrífugos de la EDAR, con un presupuesto base de 353.541 euros y una duración de tres años más uno de prórroga, y el suministro de polielectrolito catiónico para el tratamiento de fangos, por 399.000 euros con vigencia de doce meses.

OBRAS EN LA CALLE ATENAS

El Consejo ha aprobado, asimismo, el compromiso de financiación de 241.829 euros para las obras de reparación de la calle Atenas, en la Urbanización Santa Ana, que tramita conjuntamente la Concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento, y que se prevén para el último trimestre del año.

El presupuesto total de esa actuación asciende a 1,77 millones, siendo el resto financiado por el consistorio.

Por último, el Consejo ha aprobado la masa salarial de Aquavall para los ejercicios 2025 y 2026, fijando el marco retributivo de la plantilla de la empresa pública para ambos ejercicios.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Al margen de las inversiones en infraestructura, el Consejo ha dado el visto bueno a la Oferta de Empleo Público de Aquavall para 2026. La convocatoria contempla un total de ocho plazas netas, con una tasa de reposición del 110%, en respuesta a las siete bajas definitivas producidas entre enero de 2025 y marzo de 2026, principalmente por jubilaciones.

La oferta incluye seis plazas por promoción interna en el área funcional técnica y dos plazas en turno libre para responsables de área, además de siete contratos de relevo vinculados a las jubilaciones parciales previstas para este ejercicio.