Consejo de Administración de Aquavall. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial Agua de Valladolid (Aquavall), presidido por el concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha aprobado este jueves el Plan Plurianual de la entidad para los ejercicios 2027 a 2029, que incluye el presupuesto de la entidad para el próximo ejercicio, con 29,5 millones de euros, sin previsión de incremento de tarifas por décimotercer año consecutivo --incluidos los tres últimos años de funcionamiento de la empresa privada Aguas de Valladolid--.

Este presupuesto se elevará al Ayuntamiento de Valladolid para su integración en el Presupuesto General municipal, según han informado fuentes del Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El documento mantiene las tarifas del agua sin variación, igual que desde 2014 (Aquavall comenzó a funcionar como entidad empresarial pública en julio de 2017), y prevé un presupuesto de 29,5 millones de euros para 2027, de los que 10,37 millones se destinarán íntegramente a inversiones en las infraestructuras del ciclo del agua, 1,2 millones menos de lo previsto para inversión en 2026.

"Un año más, el agua en Valladolid no sube. Mantenemos las tarifas sin variación desde 2014, mientras en otras ciudades los precios han ido aumentando, y lo hacemos con unas cuentas saneadas, sin deuda y con capacidad para invertir más de 10 millones de euros solo en 2027. Es un ejemplo de gestión pública responsable: lo que genera el servicio se reinvierte en el propio servicio. Vamos a seguir renovando las redes de abastecimiento y saneamiento, porque esa es la mejor garantía de que el agua llega a nuestras casas con la máxima calidad, y vamos a seguir apostando por la excelencia en cada una de las fases del ciclo del agua", ha señalado el concejal de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Aquavall, Alejandro García Pellitero.

SIN SUBIDA DE TARIFAS

El presupuesto de 2027 contempla una nueva congelación de las tarifas del agua, que Aquavall mantiene inalteradas desde 2014, y conserva la bonificación para las unidades familiares con ingresos inferiores a 1,5 veces el Iprem.

La entidad prevé ingresar 28,65 millones de euros por su actividad en 2027, un 0,5 por ciento más que el avance de cierre de 2026 (28,51 millones).

La gran mayoría procede de los servicios básicos que pagan los usuarios, 24,71 millones por abastecimiento, alcantarillado y depuración en Valladolid.

A ellos se suman 2,73 millones por el agua suministrada y las aguas depuradas de los municipios del alfoz y 1,21 millones de otros ingresos, entre ellos la venta de energía generada en la propia depuradora y en las instalaciones fotovoltaicas.

Como es habitual, Aquavall no necesitará recurrir a financiación externa ni a aportaciones del Ayuntamiento para ejecutar las inversiones previstas, que se pagan con el margen que genera el propio servicio.

10,4 millones en 2027: la mitad, en renovar las redes

MENOS INVERSIÓN POR EL PERTE QUE LLEGÓ EN 2026.

El programa de inversiones de 2027 asciende a 10.369.357 euros, frente a los 11,58 millones presupuestados para 2026, ejercicio en el que se sumaban 1,57 millones de subvenciones europeas del PERTE. En 2027 la inversión se financia íntegramente con el resultado del propio servicio.

Más de la mitad, 5,2 millones, se destina a las redes de abastecimiento y alcantarillado, que son las que más afectan al día a día de los vecinos: 2,5 millones para la renovación de la red de abastecimiento y alcantarillado, 1,8 millones en renovaciones de tuberías dentro del contrato de conservación, 498.551 euros para eliminar el vertido de Puente Duero (margen derecha) y 389.400 euros para el nuevo bombeo de Parquesol.

Otros 3,15 millones se invertirán en las instalaciones de producción: 1,18 millones para un nuevo motor de biogás y sus rampas de gas, 944.000 euros para el proyecto de desodorización de la depuradora, con el que se busca reducir los olores, 885.000 euros para la planta solar de la ETAP de San Isidro y 141.600 euros en otras actuaciones.

El resto, 2,02 millones, corresponde sobre todo a la construcción del nuevo edificio de oficinas en Las Eras (1,87 millones) y a otras inversiones por valor de 150.000 euros.

El plan mantiene ese ritmo inversor en los dos años siguientes: 9,97 millones en 2028 y 9,64 millones en 2029.

En el conjunto del trienio, Aquavall prevé invertir cerca de 30 millones de euros, de los que 16,7 millones irán a las redes y 8,1 millones a las instalaciones de producción.

Solo en renovación de tuberías y colectores, entre la partida específica de renovación de redes y la del contrato de conservación, se destinarán 14 millones. El proyecto de desodorización de la depuradora suma 1,29 millones entre 2027 y 2029, y la planta solar de San Isidro, 1,59 millones.

UNA EJECUCIÓN "EJEMPLAR" DEL PERTE

El Consejo ha conocido también la resolución definitiva de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, fechada el 3 de noviembre, que liquida la subvención del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU), para el proyecto de digitalización de Aquavall.

La ayuda concedida en octubre de 2024 era de 5.093.000 euros, sobre un presupuesto de 6,33 millones.

Tras presentar la cuenta justificativa en julio, con un gasto de 6,93 millones de euros, el Ministerio ha validado como subvencionable 6,29 millones de gasto y reconoce a Aquavall la totalidad de la ayuda concedida que asciende a 5.093.000 euros. Entre las actuaciones justificadas figuran la sensorización de la depuradora y de la red para detectar fugas y consumos no autorizados, la telelectura de contadores, la sectorización hidráulica y el control de la calidad de la red de abastecimiento, la actuación en las plantas potabilizadoras de Las Eras y San Isidro, la ciberseguridad y una red propia de telecomunicaciones.

Son herramientas que permiten localizar antes las pérdidas de agua y disponer de datos más precisos del consumo y del estado de la red.