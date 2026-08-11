Aquavall continúa con obras encaminadas a la "autosuficiencia energética" en la EDAR con inversión de 6,3 millones

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero, en las instalaciones de la EDAR de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aquavall, la empresa pública de aguas de Valladolid, tiene en marcha tres importantes inversiones en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad, ubicada en el Camino Viejo de Simancas, con el objetivo de mejorar el tratamiento del agua residual antes de su vuelta al río y de avanzar en la eficiencia energética y la sostenibilidad de la planta, con un presupuesto conjunto de 6,3 millones de euros.

El concejal de Medio Ambiente y presidente del Consejo de Administración de Aquavall, Alejandro García Pellitero, ha visitado las instalaciones para conocer el estado de ejecución de estas obras.

"Son inversiones que van a mejorar el tratamiento de esa agua residual para luego poder devolverla al río en las mejores condiciones y también que nos van a permitir ser una empresa todavía más sostenible y más eficiente con los recursos", ha explicado el edil.

Se trata, han señalado fuentes municipales, de la "mayor puesta al día de la depuradora, en sus más de 25 años de historia".

La primera actuación, que lleva varios meses en marcha, consiste en el vaciado, limpieza, reparación y protección de los digestores de la planta frente al ataque del ácido sulfúrico biogenético.

La EDAR cuenta con tres digestores primarios de fangos, de 27 metros de diámetro interior y 11,50 metros de altura cilíndrica útil (con un volumen útil de 6.584 metros cuadrados), y dos digestores secundarios de 16 metros de diámetro y 6,40 metros de altura cilíndrica (1.407 m2 de volumen útil).

Los trabajos, que se ejecutan de forma secuencial por razones logísticas, incluyen también la colocación de agitadores en los dos digestores secundarios, el aislamiento exterior de estos últimos, la sustitución de cuatro bombas de trasiego de fangos y tres intercambiadores de calor, la incorporación de tres trituradores de fangos y la renovación del sistema eléctrico y de control para automatizar el proceso.

El presupuesto de esta actuación es de algo más de 2.900.000 euros, con un plazo de ejecución de 20 meses.

Según ha recordado García Pellitero, estos digestores generan un gas que después se quema en motores para producir electricidad, por lo que la inversión "permite que ese tratamiento de los lodos sea mucho más eficaz y genere mucho más gas del que generaba hasta ahora".

PLANTA FOTOVOLTAICA

La segunda actuación es la instalación de una planta solar fotovoltaica en modalidad de autoconsumo sin excedentes, con una potencia instalada de 1.810,6 kWp repartida en más de 3.000 paneles.

Según ha explicado el concejal, esta instalación permitirá generar en torno al 18 por ciento de la energía que consume la depuradora y, junto a la cogeneración ya existente, acercar a la planta a la práctica autosuficiencia energética.

La inversión es de algo más de 2.700.000 euros y el plazo de ejecución, de once meses.

Al no requerir financiación externa, Aquavall prevé recuperar la inversión a partir del décimo año, un plazo que la empresa considera razonable teniendo en cuenta que la vida útil de la instalación supera los 30 años.

García Pellitero ha avanzado además que, para reforzar esa autosuficiencia, está en licitación un nuevo motor de biogás destinado también al autoconsumo de la planta.

NUEVA TUBERÍA.

La tercera de las actuaciones consiste en sustituir la tubería que, a través de una galería interior, abastece de agua de servicio a las instalaciones de la EDAR. Esta conducción, con diámetros de entre 100 y 200 milímetros, presenta un deterioro considerable con el paso de los años que ha derivado en fugas cada vez más frecuentes y en daños en las tuberías adyacentes.

En total, se renovarán más de 600 metros de tubería. Los trabajos incluyen también la sustitución del grupo de presión, compuesto por seis nuevas bombas, así como del cuadro eléctrico de la instalación, que quedará integrado en el sistema de telecontrol y digitalización de la planta. Por último, se repararán las claraboyas de la galería, deterioradas por el paso del tiempo.

El presupuesto de esta obra es de prácticamente 700.000 euros y su plazo de ejecución, de cinco meses.

"Con ello mejoraremos y también evitaremos problemas y fugas a futuro", ha señalado García Pellitero, quien ha recordado que la EDAR de Valladolid lleva 25 años en funcionamiento.