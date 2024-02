Aquavall emplea en Las Moreras por primera vez la técnica de intervención sin zanja para una tubería de abastecimiento

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública municipal de gestión del Agua de Valladolid, Aquavall, lleva a cabo una obra de mantenimiento de una tubería de fibrocemento situada en el parque de Las Moreras con la tecnología de encamisado con manga de fibra de vidrio y sellado con luz ultravioleta, que se emplea por primera vez en la ciudad en una conducción de abastecimiento.

El presidente de Aquavall y concejal de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero, ha visitado este miércoles la zona de intervención para explicar esta técnica, que se emplea desde hace años en tuberías de la red de saneamiento, pero que en este caso y como novedad se utiliza para mantenimiento en la red de agua potable.

La intervención se iniciado esta jornada en la que se prevé introducir la totalidad de la manga en la tubería a reparar, con una inversión de 98.000 euros en un tramo de 245 metros de tubería de fibrocemento, situada en el Paseo de Isabel la Católica, en concreto, entre el Puente Mayor y el final del Paseo de Marcelino Martín 'El Catarro', con 400 milímetros de diámetro.

La obra se ejecuta a través de la empresa 'U.T.E. Conservación Aguas de Valladolid', en la que una de las empresas participantes es el grupo Stilima.

Como ha explicado el gerente de Aquavall, Pedro Arroyo, el sistema de renovación a través de tecnología sin zanja se distingue por realizarse sin el sistema tradicional de excavación en zanja a cielo abierto, por las ventajas fundamentales de este sistema son, entre otras, que en la instalación no se necesita abrir una zanja a cielo abierto, salvo las dos zonas de trabajo al inicio y al final de la instalación; los tiempos de ejecución del tramo se reducen a una semana (la duración para esta distancia es de 50 días), y se minimiza el impacto medioambiental, dado que no existe excavación y necesidad de áridos para los rellenos.

Para ello, se encamisará la tubería de abastecimiento con un manga de fibra de vidrio y se curará con luz ultravioleta.

La manga que se introduce en la tubería será de fibra de vidrio, y su composición a diferencia de cuando se aplica en canalizaciones para saneamiento, es de resinas compatibles con la alimentación, ya que va circular por ella agua para el consumo humano.

La manga también tiene 400 milímetros de anchura, con un espesor de 4,3 milímetros. Puede soportar una presión interior de 18,2 bares.

Para la obra "sólo ha sido necesario abrir unos pozos para el inicio y el final de la manga en los extremos del tramo a tratar".

Como han explicado el presidente y el gerente de Aquavall, se trata de una actuación que no se puede llevar a cabo por el momento en todo tipo de tuberías, ya que deben ser en este caso tramos continuos, sin apenas acometidas a viviendas y que no sean diámetros pequeños.

"No en todos los sitios se puede aplicar el mismo método, porque este método es muy efectivo cuando no hay acometidas ni bifurcaciones y cuando el diámetro es suficiente, ya que no sirve para agrandar tuberías", ha detallado Pedro Arroyo.

Por ejemplo, ha apuntado el gerente, podría emplearse para renovar tramos del 'Anillo de mil' una tubería de grandes dimensiones que circunvala la ciudad y que recientemente ha sufrido una rotura importante en la zona del paseo del Cauce.

INVERSIONES EN AQUAVALL

El gerente de la entidad ha recordado que las redes de saneamiento y abastecimiento en la ciudad de Valladolid se pueden considerar "en general, obsoletas", pero Aquavall cuenta con una campaña de inversiones anual que destina entre 5 y 6 millones de euros al mantenimiento y renovación de redes --el 75 por ciento de la inversión--.

Pero se trata de un trabajo "a futuro", ya que apunta que Valladolid tiene 635 kilómetros de redes de agua potable y 740 de canalizaciones de agua residual, lo que requiere "una inversión constante" que para Aquavall resulta "fundamental".

Arroyo ha aseverado que cuando estaba privatizado el servicio del agua --hasta que el Gobierno de PSOE y VTLP lo remunicipalizó en 2017 con la creación de Aquavall-- "no había es nivel de inversión".