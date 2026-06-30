Aquavall pone en servicio seis quioscos electrónicos de atención ciudadana repartidos en distintos puntos de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aquavall ha puesto en funcionamiento seis kioscos electrónicos de atención ciudadana repartidos por distintos puntos de Valladolid. El objetivo de estos dispositivos es garantizar que cualquier persona usuaria pueda realizar sus gestiones con el servicio municipal de agua, también aquellas que carecen de acceso a medios digitales o de la destreza necesaria para utilizarlos.

Los nuevos equipos, de tipo tótem, permiten completar de forma autónoma -y con apoyo del personal del centro en el que se ubican- buena parte de los trámites que hasta ahora obligaban a acudir presencialmente a las oficinas o a disponer de ordenador, teléfono móvil y conexión a internet, según informan a Europa Press fuentes municipales.

Los seis kioscos se han distribuido por dependencias municipales repartidas por la ciudad, en función de la población potencialmente usuaria de cada zona, como las oficinas de Aquavall, la Casa Consistorial y los centros cívicos José María Luelmo, José Luis Mosquera, Pilarica y Delicias.

La instalación en centros cívicos y dependencias con atención al público responde a un criterio clave del proyecto: que las personas usuarias cuenten siempre con personal cercano que pueda asistirles en el manejo del equipo.

TRÁMITES A REALIZAR

La pantalla táctil organiza los trámites en tres grandes bloques: Comunicaciones, para ponerse en contacto con el servicio, dar un aviso de avería o abrir una reclamación; Procedimientos, que incluye la comunicación de la lectura del contador, la contratación del servicio, el cambio de titular, el cambio de domiciliación bancaria y la solicitud de bonificaciones; Facturas, con la solicitud de duplicados y el pago de recibos, ya sea de forma manual o mediante código.

El tótem incorpora un terminal de pago con tarjeta (Redsys) para abonar las facturas en el momento, además de lector de documentos y teclado físico. La interfaz cuenta también con opciones de accesibilidad -ajuste del tamaño del texto, contraste, sonido y selección de idioma- pensadas para facilitar su uso al mayor número posible de personas.

El despliegue parte de la premisa de que la digitalización del servicio mejora la accesibilidad y la transparencia para el conjunto de la población, pero ese avance no debe dejar atrás a quienes no disponen de medios digitales, un colectivo que con frecuencia coincide con los sectores más vulnerables. Los kioscos acercan a estas personas las mismas funcionalidades que Aquavall ofrece a través de su web y de su aplicación.

Inicialmente la licitación contemplaba la instalación de hasta cinco kioscos. La baja obtenida en el proceso de contratación permitió ampliar el suministro y agotar el remanente disponible, de modo que finalmente se han desplegado seis equipos, uno más de los previstos, con una inversión de 72.000 euros (más IVA),

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU y cuenta con el respaldo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.