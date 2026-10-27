La Archidiócesis de Burgos maneja un presupuesto de 49,6 millones, con un déficit de poco más de 3.000 euros

La ecónoma, Mariola Rilova; el arzobispo, Mario Iceta; y el sacerdote diocesano, Pedro Bartolomé. - EUROPA PRESS

BURGOS, (EUROPA PRESS)

El Arzobispado de Burgos ha presentado las cuentas de la institución, con un ajuste contable de apenas 3.000 euros de déficit, tras computar unos ingresos de 49,6 millones y unos gastos de "similar magnitud".

Así lo ha señalado el titular Mario Iceta, y la ecónoma de la archidiócesis, Mariola Rilova, durante la presentación del balance económico y la memoria de actividades correspondientes al último ejercicio con motivo del Día de la Iglesia Diocesana.

La diócesis burgalesa ha revalidado por segundo año consecutivo el cien por cien en los indicadores del portal de transparencia. En el apartado de ingresos, la partida más abultada corresponde a los recursos generados por la propia actividad diocesana y las subvenciones destinadas a los colegios concertados, que superan los 33 millones.

A esto se suman 5,76 millones procedentes de las aportaciones directas de los fieles a través de colectas, cuotas de suscriptores, donativos y legados, así como casi siete millones asignados mediante el Fondo Común Interdiocesano a través de la casilla del IRPF.

En cuanto al capítulo de gastos, el sostén del personal seglar absorbe la partida más elevada, con más de 21 millones, de los cuales casi 19 millones se destinan a las plantillas de los cinco centros educativos concertados integrados en la fundación diocesana María Amparo Palencia.

Por su parte, la retribución de los casi 300 sacerdotes de la diócesis y sus correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social supone un desembolso de 5,33 millones, mientras que la conservación, restauración y mantenimiento del patrimonio inmobiliario exige 18,5 millones.

UN PATRIMONIO VASTO

Monseñor Iceta ha subrayado la "enorme responsabilidad y la carga financiera" que implica velar por el "patrimonio histórico" de la archidiócesis, refundada en el año 1075. Burgos cuenta con cuatro parroquias agrupadas en un territorio históricamente rural, más de 96 Bienes de Interés Cultural (BIC) y un abundante legado románico, gótico, renacentista y barroco.

Para paliar el deterioro de cubiertas y retablos en los pueblos, la diócesis promueve campañas de recaudación y fórmulas de micromecenazgo vecinal que complementan las inversiones principales.

En el ámbito asistencial, la red diocesana dispone de 102 centros en la provincia, entre residencias para enfermos crónicos o personas con discapacidad, recursos para menores tutelados, centros de rehabilitación de adicciones y atención a víctimas de violencia de género, que atendieron a más de 32.000 personas el pasado año.

Asimismo, Iceta ha alertado del aumento de la vulnerabilidad reflejado en los últimos informes de Cáritas y Foesa, marcado por la dificultad de acceso a la vivienda y el impacto de la inflación en las familias asalariadas.

La diócesis presta una atención destacada al colectivo migrante en una provincia donde cerca del 20 por ciento de la población tiene sus raíces fuera de España, al tiempo que mantiene su presencia internacional con 728 misioneros y seis familias repartidas por distintos continentes.

EVALUACIÓN DEL PLAN PASTORAL

En el terreno pastoral, la actividad del último curso registrado dejó 3.408 celebraciones de relevancia, entre ellas 937 bautizos, que es el 48 por ciento de los nacidos en la provincia; 1.259 primeras comuniones, un millar de confirmaciones y 243 matrimonios canónicos, además de estimarse en unas 30.000 las personas que acuden de forma habitual a la eucaristía dominical.

De cara a los próximos meses, la archidiócesis afronta la fase final del Plan Pastoral Diocesano vigente, que concluirá en 2027 tras el impulso que supuso la asamblea diocesana finalizada en 2022. La diócesis prevé evaluar las metas alcanzadas durante el próximo trimestre y diseñar las nuevas directrices en la primavera de 2027.

Para orientar esta hoja de ruta, la institución ha encargado un nuevo estudio sociológico externo --cinco años después del anterior-- para auditar la percepción que la sociedad burgalesa tiene sobre la Iglesia y ajustar sus métodos de comunicación y evangelización.

ACENTO SOCIAL

La Archidiócesis de Burgos ha puesto el acento en el impacto social y humano de su actividad asistencial durante la presentación del balance del Día de la Iglesia Diocesana. Un acto en el que el arzobispo de la diócesis, monseñor Mario Iceta, y el capellán del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), el sacerdote Pablo Bartolomé, han detallado el funcionamiento del programa de pisos de acogida destinado a acompañar a familias con menores ingresados en las unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y de Neonatología.

La iniciativa, surgida de la alianza estratégica con la comunidad de las Hermanas Hospitalarias, busca ofrecer un espacio de descanso y cobijo libre de cargas económicas en momentos de alta vulnerabilidad. En sus primeros veintidós meses de trayectoria, el recurso ha abierto sus puertas a 65 familias, no solo llegadas desde diversos puntos del territorio nacional, sino también de países como Marruecos, Colombia o Brasil.