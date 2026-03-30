Archivo de Ávila programa visitas guiadas mañana para ver el original del Edicto de Expulsión de los Judios en 1492

Palacio de Los Verdugo. - AYTO. ÁVILA

ÁVILA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Ávila abre mañana 31 de marzo sus puertas para que el público pueda conocer el único ejemplar original del Edicto de Expulsión de los Judíos en 1492, en el marco de las actividades del Día de la Cultura Sefardí.

El Ayuntamiento de Ávila y la Red de Juderías - Caminos de Sefarad organizan esta actividad con motivo de la conmemoración, hace 534 años, de la expulsión de los judíos de España.

Este año, el Día de la Cultura Sefardí se conmemora con el lema 'Exilio y Libertad', razón por la que, en el caso de la capital abulense, el Archivo Municipal, ubicado en el palacio de Los Verdugo, ofrecerá visitas guiadas gratuitas en las que se podrá contemplar el único ejemplar original que queda del Edicto de Expulsión de los Judíos de la Corona de Castilla, firmado por los Reyes Católicos en 1492.

Este documento y otros, que permiten contextualizar la presencia judía en Ávila, van a ser objeto este martes de una visita que tendrá cuatro pases: a las 10, 11, 12 y 13 horas.

Los grupos serán de hasta 15 personas y para participar en las visitas, con carácter gratuito, es necesario inscribirse en el Centro de Recepción de Visitantes (920354045).