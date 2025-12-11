El archivo de Foto Rio alcanza su octava exposición en el Museo Rodera Robles de Segovia con instantáneas "memorables"

De Vicente, durante la visita a la exposición. - DIPUTACIÓN

El Museo Rodera Robles inaugura una nueva exposición con imágenes "memorables" de Manuel Riosalido, 'Foto Rio', el fotógrafo madrileño que, a mediados del siglo veinte y durante cerca de dos décadas, retrató, tanto de forma oficial como aficionada, la vida social de una Segovia en plena reconstrucción tras la Guerra.

Esta nueva muestra supone la octava entrega de la serie 'Manuel Riosalido. El valor de la mirada' y ha sido presentada esta mañana en rueda de prensa por el director del Museo, Rafael Cantalejo, el coordinador de la exposición e hijo del fotógrafo, José Manuel Riosalido, y el presidente de la Diputación y presidente del Patronato de la Fundación Rodera Robles, Miguel Ángel de Vicente.

"Es una colección que, aparte de tener un importante valor patrimonial, pues es testimonio de la Historia de la provincia y, de manera especial, de la capital, ya tiene enganchada a muchos segovianos, que exposición tras exposición se acercan al Museo expectantes por ver qué se van a encontrar e, incluso, por ver si se van a encontrar", ha asegurado Miguel Ángel de Vicente.

El presidente de la institución provincial ha hecho hincapié en que el hecho de que se conserven archivos fotográficos como el de Foto es "una gran noticia para la cultura y la historia de la provincia", ya que "salvando el Archivo provincial y tal vez la hemeroteca de El Adelantado de Segovia", es "difícil" documentar gráficamente la historia de Segovia "sin colecciones como ésta".

"Es una lástima que sólo abarque 20 años de mediados del siglo veinte", ha puntualizado el presidente, que ha agradecido también a Manuel Riosalido "la imprescindible labor de conservación y digitalización realizada".

Por lo que respecta a las imágenes que se podrán ver en esta nueva exposición, que una vez más ha contado con la colaboración en el montaje fotográfico y en el montaje de la muestra de Juan José Bueno, Juan Ignacio Davía, Juan Pedro Velasco, Tomás Ortiz y Mariano Mate, el director del Museo destacaba el hecho de que, entre instantáneas llenas de tradición se hagan un hueco otras industrias incipientes o de nuevas formas de trabajo y de consumo, detalla la Diputación a través de un comunicado.

Así, en alguna fotografía se pueden contemplar las altas chimeneas de ladrillo de la fábrica de Carretero, mientras en otra se muestra la elaboración artesanal y rudimentaria de ladrillos.

Del mismo modo, como en anteriores exposiciones, mercados y plazas con solera se enmarcan en las salas del Rodera Robles, alternando espacio con imágenes de nuevas construcciones, como la Caja de Ahorros, que en la octava entrega de la colección de Foto Rio se puede observar en vías de construcción tras la demolición del convento del Carmen Calzado.

Por último, tanto Rafael Cantalejo como José Manuel Riosalido, animando a la ciudadanía a descubrir qué sorpresas esconde esta nueva entrega, apuntaban que en esta exposición, que se podrá visitar hasta el próximo mes de junio, no faltan tampoco ni las celebridades de la tierra y del extranjero, ni otros de los protagonistas de la vida diaria de la ciudad, como los militares de la Academia de Artillería y otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado.

Como en anteriores convocatorias, la inauguración de la exposición tendrá lugar tras la celebración en el Palacio Provincial de la reunión del Patronato de la Fundación Rodera Robles, en la que se espera que se puedan ir perfilando detalles de las actividades que conmemorarán el trigésimo aniversario de la creación de la Fundación.