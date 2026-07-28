El Archivo General de Simancas (Valladolid) inaugura 'Eclipsados', una muestra sobre la visión histórica de los eclipses - MINISTERIO DE CULTURA

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Archivo General de Simancas (Valladolid), archivo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, presenta la exposición 'Eclipsados' con motivo del eclipse solar que se producirá el próximo 12 de agosto y que será visible en la provincia de Valladolid, una muestar que reúne una selección de documentos originales que permiten conocer la actitud que distintas sociedades mantuvieron ante los eclipses a lo largo de la historia.

La exposición se puede visitar entre el 27 de julio y el 23 de agosto de lunes a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, ha detallado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Estos fenómenos astronómicos solo comenzaron a entenderse en profundidad a partir del siglo XVII, cuando se comprendió que eran el resultado de la alineación del Sol, la Luna y la Tierra.

Hasta entonces, y aún durante mucho tiempo después, fueron interpretados como acontecimientos celestiales asociados a augurios favorables o desfavorables según las circunstancias.

Con motivo de este acontecimiento se ha habilitado un espacio específico, la Capilla del Archivo, que complementa la exposición permanente 'La fortaleza de la memoria: historia y fondos del Archivo de Simancas'.

La muestra exhibe documentos originales relacionados con eclipses, procedentes de los fondos documentales del Archivo General de Simancas.

La exposición se centra en documentos de los siglos XVI al XVIII, aunque incluye también una referencia especial a un acontecimiento ocurrido en Simancas en el año 939.

El 6 de agosto de dicho año se libró en la localidad una batalla entre las tropas de Ramiro II de León y Abd-al-Rahman III que concluyó con una contundente derrota de las fuerzas cordobesas.

Según fuentes de la época, aquella derrota fue atribuida a la influencia negativa del eclipse total de sol que había tenido lugar unos días antes.

A través de los documentos expuestos puede apreciarse cómo los eclipses fueron considerados, al igual que hoy, fenómenos extraordinarios.

Por ello se utilizaron con frecuencia como referencias temporales y, en numerosas ocasiones, como presagios de catástrofes.

Junto a estas interpretaciones, la muestra también incluye documentos con observaciones astronómicas de gran precisión, sin rastro ya de ningún tipo de consideración que no sea el método científico.

La exposición se complementa con un audiovisual didáctico con datos técnicos y científicos sobre eclipses, además de abordar la interpretación de este fenómeno en la historia y en el arte.

Para su elaboración se ha contado con la colaboración del director del Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Castilla y León.

Paralelamente a la exposición, el Archivo General de Simancas ha publicado en su página web un espacio destacado que permite acceder a la versión virtual de la muestra y consultar los documentos que la integran.